Elle Fanning alla premier del film "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" a New York © Afp
Che ci fa Elle Fanning coperta di specchietti da cipria? Si diverte ed eleva all'ennesima potenza il method dressing, di cui sono regine incontrastate Zendaya e Margot Robbie. Sul red carpet newyorkese del film "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping", l'attrice ha infatti indossato un abito omaggio al personaggio che interpreta nella saga, Effie Trinket.
L'abito di Elle Fanning: quando il look fa spettacolo
Una premiere cinematografica che non ha consacrato solo l'opera coat tendenza moda del momento, indossato da un'altra protagonista del film, Jennifer Lawrence. Elle Fanning ha alzato l'asticella con una creazione couture di Givenchy by Sarah Burton: un abito fiabesco color champagne, tempestato da tanti specchietti da cipria con incise le sue iniziali, EF. Un look ironico e teatrale, completato da una parrucca bionda di ricci voluminosi, decorata anche con fiocchi e piumini da trucco.
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Elle Fanning alla premier del film "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" a New York