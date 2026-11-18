Una premiere cinematografica che non ha consacrato solo l'opera coat tendenza moda del momento, indossato da un'altra protagonista del film, Jennifer Lawrence. Elle Fanning ha alzato l'asticella con una creazione couture di Givenchy by Sarah Burton: un abito fiabesco color champagne, tempestato da tanti specchietti da cipria con incise le sue iniziali, EF. Un look ironico e teatrale, completato da una parrucca bionda di ricci voluminosi, decorata anche con fiocchi e piumini da trucco.