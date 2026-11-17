Jennifer Lawrence lo ha indossato per la premiere a New York di "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping", Jennifer Lopez per la serata di gala di apertura della stagione dell'Opera di Los Angeles. Lungo fino alle caviglie, in tessuti preziosi, decorato con motivi floreali d'antan, bordato di pelliccia. Non è, dunque, un capo concepito meramente per riparare dal freddo e dalle intemperie. Lo dice, del resto, anche la sua fattura ricercata e i materiali in cui viene realizzato: broccato, damasco, raso, velluto di seta, cashmere, lana pregiata. A impreziosirlo ulteriormente, dettagli, inserti, ricami.