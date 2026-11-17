L'opera coat è l'oggetto del desiderio di questo autunno inverno 2026. Ampio e scenografico, il più elegante dei capispalla è nato per le serate più esclusive e in abbinamento agli outfit più chic. Dal fascino vintage, anche quando riletto in chiave streetstyle, ha fatto capolino sulle passerelle delle sfilate di questa stagione ed è amatissimo dalle star, che lo sfoggiano alle premiere cinematografiche e per i night gala.