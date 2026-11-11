Il grigio colore moda dell'autunno: il "groutfit" è il trend del momento

Anticipato dalle sfilate, la chiave per portarlo al meglio è scegliere la tonalità giusta e saper giocare con contrasti e materiali. Indossato da solo, abbinato ai classici neutri - nero, bianco o panna, blu - o con un tocco di colore che aggiunge calore e carattere, come il rosso e il bordeaux. Per evitare un look troppo piatto e monocorde, il consiglio con il grigio è di puntare sugli accessori, come cinture in pelle, borse o scarpe a contrasto.