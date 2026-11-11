Il grigio colore moda dell'autunno: il "groutfit" è il trend del momento

Moda, il colore grigio nelle sfilate autunno inverno 2026
© Catwalk Pictures | Il grigio nelle sfilate autunno inverno 2026: Giorgio Armani
© Catwalk Pictures | Il grigio nelle sfilate autunno inverno 2026: Giorgio Armani
La supermodella Miranda Kerr a New York con gonna bianca, maglione grigio e cappotto abbinato e il grigio in tre look dalle sfilate autunno inverno 2026: Gucci, Prada, Giorgio Armani © IPA/Catwalk Pictures/Catwalk Pictures/Catwalk Pictures
Più che un colore, il grigio è un manifesto. Elegante, equilibrato, versatile. Protagonista assoluto e base perfetta, nel guardaroba di questo autunno sta avendo un vero e proprio rilancio: la nuova tendenza si chiama "groutfit", ovvero vestire con un outfit color grey.
Anticipato dalle sfilate, la chiave per portarlo al meglio è scegliere la tonalità giusta e saper giocare con contrasti e materiali. Indossato da solo, abbinato ai classici neutri - nero, bianco o panna, blu - o con un tocco di colore che aggiunge calore e carattere, come il rosso e il bordeaux. Per evitare un look troppo piatto e monocorde, il consiglio con il grigio è di puntare sugli accessori, come cinture in pelle, borse o scarpe a contrasto.
© Catwalk Pictures | Il grigio nelle sfilate autunno inverno 2026: Giorgio Armani
© Catwalk Pictures | Il grigio nelle sfilate autunno inverno 2026: Giorgio Armani
Guardando a quanto proposto degli stilisti nelle sfilate dedicate alle collezioni moda autunno inverno, uno dei filoni più evidenti è il ritorno del tailoring, il grigio declinato in chiave sartoriale, anche nelle sue versioni più formali e rigorose. Linee nette di ispirazione maschile, spalle definite e palette sofisticata, che spazia da tonalità chiarissime a grigi medi, dalle gradazioni mélange alle sfumature più profonde. Tra le nuance perfette da indossare su tutto, merita una menzione speciale il Moonbeam, misterioso e lucente, come un "raggio di luna" da cui prende il nome.