Terapia ormonale e tumore al seno: “Non sospenderla di nascosto”

Il simbolo della campagna è un bottone tondo e rosa, che sul retro porta frasi come “Non perdere il filo delle cure” e “Io ci sono”. Nel Mese Rosa ne sono stati distribuiti oltre 25 mila in tutta Italia. Il 29 e il 30 ottobre Lilly ha aperto a Milano un pop-up store ispirato a una sartoria, dove una sarta applicava il bottone sui capi di chi lo chiedeva. L’obiettivo, ha spiegato Elias Khalil, presidente e amministratore delegato di Lilly Italy Hub, è “offrire un supporto reale, che vada oltre la risposta terapeutica”.