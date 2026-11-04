Borse grandi, la tendenza moda autunno inverno sono le maxi bag

Borse grandi, le più belle dalle sfilate autunno inverno 2026
© Catwalk Pictures | Borse grandi autunno inverno 2026 dalle sfilate: Akris
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Borse grandi autunno inverno 2026 dalle sfilate: Chloé, Emporio Armani, Miu Miu © Catwalk Pictures
Grandi, grandi, grandi. Le borse di tendenza per questo autunno inverno 2026 hanno dimensioni importanti. Senza arrivare al formato XXL sfoggiato dalla cantautrice Rosalia per le strade di New York, sono versatili e pratiche, comode e capienti. Le sfilate hanno regalato una miriade di ispirazioni di forte impatto visivo.
Porta-tutto ma con stile. In pelle liscia o intrecciata, in suede, in tessuto. Le "it bag" in formato maxi surfano tra mille occasioni, fino alle più formali, e puntano tutto proprio sulla loro versatilità. Si portano a spalla o a mano, sottobraccio o abbracciandole. E non c'è che l'imbarazzo della scelta: dalle tote alle bowling bag, dalle cartelle alle forme asimmetriche, dalle barrell a forma cilindrica alle hobo a mezzaluna, dalle flap - provviste di una patta come chiusura - alle shopper, dai bauletti alle pochette giganti. Una cosa comune per tutte: sono slouchy, ovvero realizzate in materiali morbidi.
© Catwalk Pictures | Borse grandi autunno inverno 2026 dalle sfilate: Akris
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Le borse oversize non devono per forza essere riempite e sono perfette per dare personalità anche ai look più minimal. Le loro dimensioni importanti le rendono protagoniste dell'outfit anche quando non sono strettamente legate ad esigenze di utilità, la loro vocazione specifica, e rappresentano perciò una scelta mai banale ma sempre legata agli accessori che si sceglie di portare con sé e con cui affrontare l'intera giornata.