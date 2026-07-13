Borse donna, 150 anni per le più amate dalle parigine: i modi per celebrarle

Una maison che ha sempre unito il proprio patrimonio storico e culturale allo slancio verso il futuro, savoir-faire e modernità, fedeltà alle proprie radici e una visione proiettata verso il domani. Da 150 anni Lancel attraversa le epoche senza mai smettere di reinventarsi. Fondata a Parigi nel 1876 da una coppia di fabbricanti di pipe e creatori di preziosi astucci, Angèle e Alphonse Lancel, ha proseguito la sua evoluzione grazie al loro figlio Albert, che ha saputo portarne avanti la visione negli anni a venire, nel corso delle trasformazioni sociali di un mondo - e di una città - in pieno divenire. Si snoda perciò come un percorso che ne ripercorre tutte le tappe fondamentali la mostra anniversario “Lancel, Toujours”, aperta a tutti fino al prossimo 23 dicembre nella boutique storica di Place de l’Opéra, 8. “Accogliamo i visitatori in una rievocazione di una boutique della Belle Époque, per poi condurli in una camera delle meraviglie dove le invenzioni risolvono problemi che nessun altro aveva ancora individuato, i bagagli accompagnano ogni trasformazione del modo di viaggiare e, infine, viene svelata l’anatomia della borsa”, ha spiegato Marta Franceschini, curatrice dell’esposizione.