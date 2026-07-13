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Borse donna, 150 anni per le più amate dalle parigine: i modi per celebrarle

Una mostra aperta a tutti per ripercorrere la storia di una maison molto amata e una capsule dedicata ai primi 20 anni di una sua “it bag” iconica

13 Lug 2026 - 07:12
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Per il suo 150esimo anniversario, Lancel presenta una mostra immersiva dedicata alla storia della maison e una capsule celebrativa incentrata sulla sua borsa iconica: la Premier Flirt © Ufficio stampa

Per il suo 150esimo anniversario, Lancel presenta una mostra immersiva dedicata alla storia della maison e una capsule celebrativa incentrata sulla sua borsa iconica: la Premier Flirt © Ufficio stampa

Non si tratta solo di borse. Ma della celebrazione di una storia iniziata a Parigi nel 1876, quando la città si preparava ad accogliere il nuovo secolo con tutta la sua eleganza e il suo stile, e diventata globale. Oggi, 150 anni dopo, una mostra e una capsule speciale festeggiano una maison da sempre “in movimento”, che non ha mai smesso di essere contemporanea. 

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Borse, 150 anni di storia “a portata di mano”

 Una maison che ha sempre unito il proprio patrimonio storico e culturale allo slancio verso il futuro, savoir-faire e modernità, fedeltà alle proprie radici e una visione proiettata verso il domani. Da 150 anni Lancel attraversa le epoche senza mai smettere di reinventarsi. Fondata a Parigi nel 1876 da una coppia di fabbricanti di pipe e creatori di preziosi astucci, Angèle e Alphonse Lancel, ha proseguito la sua evoluzione grazie al loro figlio Albert, che ha saputo portarne avanti la visione negli anni a venire, nel corso delle trasformazioni sociali di un mondo - e di una città - in pieno divenire. Si snoda perciò come un percorso che ne ripercorre tutte le tappe fondamentali la mostra anniversario “Lancel, Toujours”, aperta a tutti fino al prossimo 23 dicembre nella boutique storica di Place de l’Opéra, 8. “Accogliamo i visitatori in una rievocazione di una boutique della Belle Époque, per poi condurli in una camera delle meraviglie dove le invenzioni risolvono problemi che nessun altro aveva ancora individuato, i bagagli accompagnano ogni trasformazione del modo di viaggiare e, infine, viene svelata l’anatomia della borsa”, ha spiegato Marta Franceschini, curatrice dell’esposizione. 

Borse, i 150 anni di Lancel: una mostra e una capsule speciale

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© Ufficio stampa | Per il suo 150esimo anniversario, Lancel presenta una capsule celebrativa incentrata sulla sua borsa iconica: la Premier Flirt
© Ufficio stampa | Per il suo 150esimo anniversario, Lancel presenta una capsule celebrativa incentrata sulla sua borsa iconica: la Premier Flirt
© Ufficio stampa | Per il suo 150esimo anniversario, Lancel presenta una capsule celebrativa incentrata sulla sua borsa iconica: la Premier Flirt

© Ufficio stampa | Per il suo 150esimo anniversario, Lancel presenta una capsule celebrativa incentrata sulla sua borsa iconica: la Premier Flirt

© Ufficio stampa | Per il suo 150esimo anniversario, Lancel presenta una capsule celebrativa incentrata sulla sua borsa iconica: la Premier Flirt

Le borse più amate dalle parigine e l’omaggio a un’icona

 “A Parigi ho imparato una cosa: non esiste un francese che, almeno una volta nella vita, non abbia posseduto una borsa Lancel”, ha sottolineato Valeria Vigorelli, Head of the Lancel Studio, che è partita da questo assunto per immaginare la capsule collection celebrativa dedicata ai 150 anni della maison e al suo modello iconico, la Premier Flirt. Nata nel 2006, questa borsa a secchiello dalla tasca asimmetrica - libera, parigina e sottilmente audace - è diventata un simbolo distintivo. In occasione di quello che è a sua volta il 20esimo anniversario dalla sua creazione, si veste ora del rosso Lancel e viene reinterpretata in 15 edizioni esclusive, ciascuna delle quali rivela sottilmente uno dei codici che definiscono l’identità della maison. 

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