Rosalia avvistata con una borsa XXL, social scatenati: cosa conterrà?

Che ci fa Rosalia per le strade di New York con una borsa formato XXL e ballerine da danza su tacchi vertiginosi? Sui social stanno avendo un boom le foto che ritraggono la 32enne cantautrice e attrice spagnola con una maxi bag dai volumi esagerati. Una creazione di Dana Toder, designer indipendente, nata appositamente per un film, "Krähe", di prossima uscita, e che ora raggiunge uno standing altissimo grazie all'artista, che vanta solo su Instagram quasi 28 milioni di follower.