1 di 3
© Instagram | Rosalia per le strade di New York con la borsa XXL di Dana Toder (foto dall'account ufficiale @danatoder)
© Instagram | Rosalia per le strade di New York con la borsa XXL di Dana Toder (foto dall'account ufficiale @danatoder)
© Instagram | Rosalia per le strade di New York con la borsa XXL di Dana Toder (foto dall'account ufficiale @danatoder)

© Instagram | Rosalia per le strade di New York con la borsa XXL di Dana Toder (foto dall'account ufficiale @danatoder)

© Instagram | Rosalia per le strade di New York con la borsa XXL di Dana Toder (foto dall'account ufficiale @danatoder)

LE FOTO VIRALI

Rosalia avvistata con una borsa XXL, social scatenati: cosa conterrà?

La 32enne cantautrice spagnola per le strade di New York con una maxi bag dai volumi esagerati e ballerine da danza su tacchi altissimi 

29 Ott 2026 - 16:27
3 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Che ci fa Rosalia per le strade di New York con una borsa formato XXL e ballerine da danza su tacchi vertiginosi? Sui social stanno avendo un boom le foto che ritraggono la 32enne cantautrice e attrice spagnola con una maxi bag dai volumi esagerati. Una creazione di Dana Toder, designer indipendente, nata appositamente per un film, "Krähe", di prossima uscita, e che ora raggiunge uno standing altissimo grazie all'artista, che vanta solo su Instagram quasi 28 milioni di follower.

Google Preferred Site
Leggi anche
Meghan Markle con le ballerine color nude modello "scarpa da danza" in uno scatto su Instagram dall'account dedicato al suo sito di lifestyle (credit: @aseverofficial) 

Le ballerine nude di Meghan Markle tra le tendenze d'autunno

Hailey Bieber protagonista della nuova campagna dedicata alla collezione Lace Tights di Calzedonia

Hailey Bieber dea sexy: i look in pizzo che accendono il desiderio

rosalia
borsa

Sullo stesso tema