Hailey Bieber dea sexy: i look in pizzo che accendono il desiderio

Hailey Bieber protagonista della nuova campagna dedicata alla collezione Lace Tights di Calzedonia © Ufficio stampa
Hailey Bieber completamente vestita di pizzo rilancia questo evergreen, "must have" del guardaroba, simbolo di femminilità. Leggero, traforato, ricamato: il tessuto che più di tutti evoca - ed esprime - sensualità, torna al top delle tendenze d'autunno grazie alla modella e imprenditrice statunitense, volto della campagna moda di uno dei brand di biancheria intima e lingerie più amati.
Hailey Bieber sexy dea in pizzo: gli scatti che rilanciano il trend
Lavorazioni ricercate e trasparenze seducenti. Da dettaglio decorativo a elemento chiave dell'outfit. Hailey Bieber propone un'interpretazione moderna e disinvolta del pizzo nella nuova campagna di Calzedonia, rendendolo protagonista di un total look composto da top e collant neri e portandolo oltre i confini tradizionali tra calzetteria e abbigliamento.
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Hailey Bieber protagonista della nuova campagna dedicata alla collezione Lace Tights di Calzedonia
Come indossare il pizzo senza volgarità
Il pizzo rappresenta l'equilibrio perfetto tra eleganza e seduzione. Le sue trasparenze fanno leva sull'immaginazione, stimolata dall'effetto vedo-non vedo scaturito dalla pelle e dalle forme del corpo che si intravedono in modo discreto, mai troppo esplicite. Di conseguenza, l'allusione gioca un ruolo fondamentale.Il top in pizzo funziona bene accompagnato a blazer e pantaloni a vita alta, la tuta intera accostata agli accessori giusti è in grado di dare un tocco glam a una serata, i collant danno il massimo con minigonne e modelli a matita.