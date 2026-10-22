Hailey Bieber dea sexy: i look in pizzo che accendono il desiderio

Il pizzo rappresenta l'equilibrio perfetto tra eleganza e seduzione. Le sue trasparenze fanno leva sull'immaginazione, stimolata dall'effetto vedo-non vedo scaturito dalla pelle e dalle forme del corpo che si intravedono in modo discreto, mai troppo esplicite. Di conseguenza, l'allusione gioca un ruolo fondamentale.Il top in pizzo funziona bene accompagnato a blazer e pantaloni a vita alta, la tuta intera accostata agli accessori giusti è in grado di dare un tocco glam a una serata, i collant danno il massimo con minigonne e modelli a matita.