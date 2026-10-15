Céline Dion, l'abito da record di 30 anni fa con migliaia di cristalli e perline

La star è salita sul palco indossando un abito Chanel Haute Couture creato su misura dal direttore artistico della maison Matthieu Blazy, che rende omaggio a una creazione Haute Couture della collezione primavera estate 1997 che l'artista aveva indossato in quello stesso anno sul red carpet degli Oscar, per la 69esima edizione degli Academy Awards. A rendere unica questa creazione d'eccezione, l'integrazione di elementi tratti dalla collezione Haute Couture autunno inverno 2026: un rivestimento in mussola ricamata che avvolge un bustier strutturato, dotato di imbottitura e stecche e scollo interamente rifinito in rafia. Meritano una menzione speciale anche le particolari tecniche di ricamo eseguite dall'Atelier Montex - una delle Maison d’art che hanno sede al civico 19 di rue Cambon, sede storica della maison a Parigi -, con cui sono stati applicati 6.000 cristalli e 5.000 perline, che hanno conferito all'abito un effetto d'insieme sfumato e scintillante, ispirato alla polvere di stelle. L'intero look - che include scarpe décolleté in raso nero firmate Massaro, altra Maison d’art - ha richiesto 1.380 ore di lavoro.