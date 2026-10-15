GRAN FINALE A PARIGI

Céline Dion, l'abito da record di 30 anni fa con migliaia di cristalli e perline

Per l'ultima data dei suoi concerti, la star ha indossato una creazione haute couture realizzata su misura che ha richiesto quasi 1.400 ore di lavoro

15 Ott 2026 - 15:37
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Céline Dion in Chanel Haute Couture primavera estate 1997 e Haute Joaillerie sul red carpet degli Oscar - 69esima edizione degli Academy Awards (copyright Chanel) e l'artista in Chanel Haute Couture e Haute Joaillerie per l'ultimo dei suoi concerti a Parigi (copyright Chanel, photograph by Nicolas Gerardin)   © Ufficio stampa

Céline Dion in Chanel Haute Couture primavera estate 1997 e Haute Joaillerie sul red carpet degli Oscar - 69esima edizione degli Academy Awards (copyright Chanel) e l'artista in Chanel Haute Couture e Haute Joaillerie per l'ultimo dei suoi concerti a Parigi (copyright Chanel, photograph by Nicolas Gerardin)   © Ufficio stampa

Un vero coup de théâtre. Céline Dion ha reso memorabile il concerto di chiusura della sua serie di show a Parigi. Oltre ai favolosi look indossati sul palco, serata dopo serata, l'artista è riuscita a lasciare a bocca aperta il pubblico anche per il gran finale, indossando un abito omaggio a un suo look iconico di 30 anni fa, reinterpretato e reso ancora più prezioso. 

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Céline Dion, cosa sapere del suo abito da record realizzato in esclusiva per lei

 La star è salita sul palco indossando un abito Chanel Haute Couture creato su misura dal direttore artistico della maison Matthieu Blazy, che rende omaggio a una creazione Haute Couture della collezione primavera estate 1997 che l'artista aveva indossato in quello stesso anno sul red carpet degli Oscar, per la 69esima edizione degli Academy Awards. A rendere unica questa creazione d'eccezione, l'integrazione di elementi tratti dalla collezione Haute Couture autunno inverno 2026: un rivestimento in mussola ricamata che avvolge un bustier strutturato, dotato di imbottitura e stecche e scollo interamente rifinito in rafia. Meritano una menzione speciale anche le particolari tecniche di ricamo eseguite dall'Atelier Montex - una delle Maison d’art che hanno sede al civico 19 di rue Cambon, sede storica della maison a Parigi -, con cui sono stati applicati 6.000 cristalli e 5.000 perline, che hanno conferito all'abito un effetto d'insieme sfumato e scintillante, ispirato alla polvere di stelle. L'intero look - che include scarpe décolleté in raso nero firmate Massaro, altra Maison d’art - ha richiesto 1.380 ore di lavoro

© Ufficio stampa

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Céline Dion in Chanel Haute Couture e Haute Joaillerie per l'ultimo dei suoi concerti a Parigi (copyright Chanel, photographs by Nicolas Gerardin)

Un look rifinito da un gioiello straordinario

 Per richiamare l’abito dall’aspetto stellato, Céline Dion ha indossato una collana di Alta Gioielleria Chanel, ispirata a quella sfoggiata nel 1997: il modello Comète, realizzato in platino, oro bianco 18 carati e 1.080 diamanti per un totale di oltre 67 carati. Si tratta di una creazione emblematica del 1932, parte dell’unica collezione di Alta Gioielleria firmata da Gabrielle Chanel, intitolata “Bijoux de Diamants”. 

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