Pantaloni skinny e leggings: l'eterno ritorno agli anni Duemila

Effetto seconda pelle e comfort assicurato. Oltre a quella di esaltare le forme femminili, tra le caratteristiche che rendono particolarmente apprezzati questi modelli spicca la sensazione di comfort. Sono infatti realizzati, generalmente, con tessuti e materiali contenenti fibre elastiche, che rendono agevoli i movimenti nonostante il taglio stretto. Affondano le loro radici negli anni Sessanta, con la sottocultura Mod britannica e l'influsso degli artisti dell'epoca. I modelli slim e a sigaretta attraversano anche i Settanta e l'avvento della disco music, per arrivare a diventare ancora più aderenti negli anni Ottanta, grazie ai tessuti elastici come lycra e spandex e all'influenza della scena punk e rock. Tuttavia, il vero e proprio boom di massa risale alla fine dei Novanta e ai primi anni Duemila, consacrato dalle sottoculture indie, emo, hipster e da stilisti come Hedi Slimane.