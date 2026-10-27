Pantaloni skinny e leggings: l'eterno ritorno agli anni Duemila

Pantaloni skinny e leggings dalle sfilate autunno inverno 2026: Mugler, Diesel, Hermès, Gucci, Balenciaga © Catwalk Pictures
Ebbene sì, sono tornati. I pantaloni skinny si sono ripresi la scena dopo stagioni segnate dall'egemonia dei modelli oversize e a gamba larga. Aderenti e sensuali, avvolgono la gamba nella sua interezza, dalla caviglia in su, fino al punto vita. Parenti stretti dei leggings, le passerelle della moda autunno inverno 2026 li hanno riproposti insieme ai fuseaux con le staffe.
I pantaloni skinny tra le tendenze moda autunno inverno
Effetto seconda pelle e comfort assicurato. Oltre a quella di esaltare le forme femminili, tra le caratteristiche che rendono particolarmente apprezzati questi modelli spicca la sensazione di comfort. Sono infatti realizzati, generalmente, con tessuti e materiali contenenti fibre elastiche, che rendono agevoli i movimenti nonostante il taglio stretto. Affondano le loro radici negli anni Sessanta, con la sottocultura Mod britannica e l'influsso degli artisti dell'epoca. I modelli slim e a sigaretta attraversano anche i Settanta e l'avvento della disco music, per arrivare a diventare ancora più aderenti negli anni Ottanta, grazie ai tessuti elastici come lycra e spandex e all'influenza della scena punk e rock. Tuttavia, il vero e proprio boom di massa risale alla fine dei Novanta e ai primi anni Duemila, consacrato dalle sottoculture indie, emo, hipster e da stilisti come Hedi Slimane.
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Pantaloni skinny e leggings dalle sfilate autunno inverno 2026: Gucci, Givenchy, Alaïa, Elie Saab, Jean Paul Gaultier
A chi stanno bene i pantaloni skinny e come abbinarli
Non bisogna avere per forza un fisico longilineo per indossare questa tipologia di modello: l'importante è scegliere i pantaloni skinny tenendo conto delle proprie proporzioni e abbinarli con cura. Ad esempio, con le corporature a clessidra o a pera, sono più indicati a vita alta, perché slanciano la figura, definiscono il punto vita e contengono la zona addominale. Per un fisico formoso o curvy è preferibile evitare quelli troppo stretti e optare per tessuti leggermente elasticizzati. Come avviene per i leggings, si prestano a essere bilanciati con volumi morbidi nella parte superiore, quindi si abbinano bene con blazer oversize, maglioni ampi, camicie strutturate. Ai piedi, scarpe col tacco e slingback, décolleté, stivali - come visto alle sfilate - e stivaletti.