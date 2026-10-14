Jeans, il ritorno dei bootcut a vita bassa che fanno il lato B perfetto

Una silhouette inconfondibile, dal risvolto nostalgico ma rivisitata e rivolta alla nuova generazione. Volto di questo trend che riporta in auge la vita bassa, il taglio bootcut e una vestibilità slim sensuale e valorizzante è la cantante, autrice e attrice Becky G. È lei, infatti, la protagonista della campagna che Guess dedica al suo The B Jean, che riporta in scena l'iconico jeans simbolo dell'estetica "Y2K" - quella che abbraccia appunto la cultura e l'estetica dalla fine degli anni Novanta e ai primi anni Duemila -, aggiornandolo in chiave moderna.