IL TREND DEL MOMENTO

Jeans, il ritorno dei bootcut a vita bassa che fanno il lato B perfetto

In questo autunno 2026 domina la scena un grande "cult", dalla vestibilità slim valorizzante e sensuale, amatissimo tra gli anni Novanta e i primi Duemila

14 Ott 2026 - 17:42
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
Guess presenta la campagna "The B Jean", con la cantante, autrice e attrice Becky G © Ufficio stampa

Guess presenta la campagna "The B Jean", con la cantante, autrice e attrice Becky G © Ufficio stampa

Quali jeans vanno di moda adesso? L'autunno 2026 sta assistendo al ritorno di un grande "cult", amatissimo tra gli anni Novanta e i primi Duemila: i bootcut a vita bassa, modello simbolo di un'epoca e di un immaginario estetico legato a celebrità e personaggi del periodo come Britney Spears, Paris Hilton, le Destiny's Child.  

Google Preferred Site

Jeans, l'ultima tendenza denim del 2026 da non lasciarsi sfuggire

 Una silhouette inconfondibile, dal risvolto nostalgico ma rivisitata e rivolta alla nuova generazione. Volto di questo trend che riporta in auge la vita bassa, il taglio bootcut e una vestibilità slim sensuale e valorizzante è la cantante, autrice e attrice Becky G. È lei, infatti, la protagonista della campagna che Guess dedica al suo The B Jean, che riporta in scena l'iconico jeans simbolo dell'estetica "Y2K" - quella che abbraccia appunto la cultura e l'estetica dalla fine degli anni Novanta e ai primi anni Duemila -, aggiornandolo in chiave moderna

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Guess, the B Jean Low Rise offre una silhouette sensuale e valorizzante, con una vestibilità slim bootcut (nella foto, Becky G)

"Guess ha sempre avuto una capacità unica di creare denim che definisce un’epoca, pur rimanendo senza tempo - ha spiegato Nicolai Marciano, Chief New Business Development Officer -. The B Jean celebra la nostra tradizione denim attraverso una delle nostre silhouette più iconiche. La mia visione era reinterpretare la vestibilità a vita bassa preservandone il carattere, raccontandola attraverso una campagna dalla prospettiva rinnovata. Becky G è stata la scelta naturale per raccontare questa storia con autenticità, sicurezza e una presenza inconfondibile". Disponibili in due versioni bootcut a vita bassa e in una gamma di lavaggi di ispirazione vintage, entrambi i modelli coniugano il carattere del denim d'archivio del marchio con una visione contemporanea.  

Leggi anche
I jeans autunno 2025 secondo lo street style delle star: Jonathan Bailey, Dua Lipa, Elsa Hosk, Lady Lola Bute, Sydney Sweeney e Hugh Jackman

Jeans, la regola dello stuzzicadenti: cosa fanno le star prima di indossarli

Come indossare i jeans? Le ispirazioni da Jennifer Lopez, Nicole Kidman, Charlotte di Monaco, Julia Roberts e Hailey Bieber

I jeans: come indossarli in autunno, come li abbinano le star

jeans
trend

Sullo stesso tema