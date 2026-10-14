Jeans, il ritorno dei bootcut a vita bassa che fanno il lato B perfetto
In questo autunno 2026 domina la scena un grande "cult", dalla vestibilità slim valorizzante e sensuale, amatissimo tra gli anni Novanta e i primi Duemila
Guess presenta la campagna "The B Jean", con la cantante, autrice e attrice Becky G © Ufficio stampa
Quali jeans vanno di moda adesso? L'autunno 2026 sta assistendo al ritorno di un grande "cult", amatissimo tra gli anni Novanta e i primi Duemila: i bootcut a vita bassa, modello simbolo di un'epoca e di un immaginario estetico legato a celebrità e personaggi del periodo come Britney Spears, Paris Hilton, le Destiny's Child.
Jeans, l'ultima tendenza denim del 2026 da non lasciarsi sfuggire
Una silhouette inconfondibile, dal risvolto nostalgico ma rivisitata e rivolta alla nuova generazione. Volto di questo trend che riporta in auge la vita bassa, il taglio bootcut e una vestibilità slim sensuale e valorizzante è la cantante, autrice e attrice Becky G. È lei, infatti, la protagonista della campagna che Guess dedica al suo The B Jean, che riporta in scena l'iconico jeans simbolo dell'estetica "Y2K" - quella che abbraccia appunto la cultura e l'estetica dalla fine degli anni Novanta e ai primi anni Duemila -, aggiornandolo in chiave moderna.
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Guess, the B Jean Low Rise offre una silhouette sensuale e valorizzante, con una vestibilità slim bootcut (nella foto, Becky G)
"Guess ha sempre avuto una capacità unica di creare denim che definisce un’epoca, pur rimanendo senza tempo - ha spiegato Nicolai Marciano, Chief New Business Development Officer -. The B Jean celebra la nostra tradizione denim attraverso una delle nostre silhouette più iconiche. La mia visione era reinterpretare la vestibilità a vita bassa preservandone il carattere, raccontandola attraverso una campagna dalla prospettiva rinnovata. Becky G è stata la scelta naturale per raccontare questa storia con autenticità, sicurezza e una presenza inconfondibile". Disponibili in due versioni bootcut a vita bassa e in una gamma di lavaggi di ispirazione vintage, entrambi i modelli coniugano il carattere del denim d'archivio del marchio con una visione contemporanea.