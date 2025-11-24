Logo Tgcom24
QUALI VANNO FORTE

Jeans, la regola dello stuzzicadenti: cosa fanno le star prima di indossarli

Dalle sfilate allo street style: i modelli più amati dalle celebs e un trucco da copiare per indossarli senza sbagliare

24 Nov 2025 - 07:02
© IPA | I jeans autunno 2025 secondo lo street style di star e celebs
© IPA | I jeans autunno 2025 secondo lo street style di star e celebs
© IPA | I jeans autunno 2025 secondo lo street style di star e celebs

© IPA | I jeans autunno 2025 secondo lo street style di star e celebs

© IPA | I jeans autunno 2025 secondo lo street style di star e celebs

I jeans più amati in questo periodo dell’anno sono i bootcut da donna – aderenti su glutei e cosce e più larghi dal ginocchio – e i baggy da uomo, dalla vestibilità larga e morbida. Da Hugh Jackman a Jonathan Bailey, da Dua Lipa a Sydney Sweeney, lo street style delle celebs sta regalando spunti su come indossarli sotto giacche e cappotti. C’è anche una dritta che potrebbe tornare utile per individuare la taglia giusta al momento della prova, prima di acquistarli. 

Come indossare bene i jeans bootcut: il trucco preferito dalle star

 Si chiama regola dello stuzzicadenti e seguirla è davvero semplicissimo. Per prima cosa, si prende in considerazione l'altezza della vita: la cerniera non dovrebbe mai essere più corta di uno stecchino, appunto. Se si ha un busto corto, il consiglio è di optare per una vita media. Al contrario, per una più alta. Una volta trovata l'altezza giusta, si passa a considerare la posizione delle tasche posteriori, che non devono essere troppo in basso: se sono alte, infatti, accentuano il lato B, o danno l’illusione che sia ben definito – alla Jennifer Lopez, insomma – e la postura più eretta.  

I jeans dalle sfilate di moda autunno inverno 2025-2026

© Catwalk Pictures | I jeans dalle sfilate di moda autunno inverno 2025-2026
© Catwalk Pictures | I jeans dalle sfilate di moda autunno inverno 2025-2026
© Catwalk Pictures | I jeans dalle sfilate di moda autunno inverno 2025-2026

© Catwalk Pictures | I jeans dalle sfilate di moda autunno inverno 2025-2026

© Catwalk Pictures | I jeans dalle sfilate di moda autunno inverno 2025-2026

