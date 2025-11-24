Jeans, la regola dello stuzzicadenti: cosa fanno le star prima di indossarli

I jeans più amati in questo periodo dell’anno sono i bootcut da donna – aderenti su glutei e cosce e più larghi dal ginocchio – e i baggy da uomo, dalla vestibilità larga e morbida. Da Hugh Jackman a Jonathan Bailey, da Dua Lipa a Sydney Sweeney, lo street style delle celebs sta regalando spunti su come indossarli sotto giacche e cappotti. C’è anche una dritta che potrebbe tornare utile per individuare la taglia giusta al momento della prova, prima di acquistarli.