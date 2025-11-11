Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
1 di 14
© Catwalk Pictures | Sciarpe donna e foulard autunno inverno 2025: i modelli di tendenza dalle sfilate
© Catwalk Pictures | Sciarpe donna e foulard autunno inverno 2025: i modelli di tendenza dalle sfilate
© Catwalk Pictures | Sciarpe donna e foulard autunno inverno 2025: i modelli di tendenza dalle sfilate

© Catwalk Pictures | Sciarpe donna e foulard autunno inverno 2025: i modelli di tendenza dalle sfilate

© Catwalk Pictures | Sciarpe donna e foulard autunno inverno 2025: i modelli di tendenza dalle sfilate

COME SI INDOSSANO

Sciarpe donna e foulard eleganti: i modelli di tendenza per questo autunno

Annodate o appena appoggiate sulle spalle per completare il look. Qualche idea di styling dalle sfilate di questa stagione

11 Nov 2025 - 21:56
14 foto

Il dettaglio che fa la differenza. La sciarpa non è semplicemente un accessorio che ripara dal freddo ma un complemento irrinunciabile, in grado di dare il tocco finale al look. Sulle passerelle se ne sono viste di lunghe e caldissime, in versione tricot, annodate o appena poggiate sulle spalle. Quel che è certo è che non passa mai nemmeno la stagione del foulard: il "must" dell'autunno inverno 2025 è portarlo con il ferma carré o un anello gioiello. Oppure sulla testa, legato sotto il mento, per un rimando rétro.

Leggi anche
Alcune delle borse di tendenza di questo autunno 2025 viste in passerella

Borse, dalle soft bag ai bauletti: tutte le tendenze per l'autunno

Melania Trump in giacca di pelle e due look dalle sfilate autunno 2025

Pelle e marrone, la combo alla Melania Trump che svolta i look di autunno

sciarpe
foulard
autunno

Sullo stesso tema