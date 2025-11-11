Sciarpe donna e foulard eleganti: i modelli di tendenza per questo autunno

Il dettaglio che fa la differenza. La sciarpa non è semplicemente un accessorio che ripara dal freddo ma un complemento irrinunciabile, in grado di dare il tocco finale al look. Sulle passerelle se ne sono viste di lunghe e caldissime, in versione tricot, annodate o appena poggiate sulle spalle. Quel che è certo è che non passa mai nemmeno la stagione del foulard: il "must" dell'autunno inverno 2025 è portarlo con il ferma carré o un anello gioiello. Oppure sulla testa, legato sotto il mento, per un rimando rétro.