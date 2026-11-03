Drama lips, il rossetto di tendenza in autunno ha tinte dark

Il rossetto rosso scuro make up trend autunno 2026: Dakota Johnson e Florence Pugh © Afp
Addio ballerina lips. Il rossetto di tendenza per questo autunno 2026 ha tinte dark. Dal rosso scuro al bordeaux, dal rouge noir al viola profondo. Le labbra si vestono dei toni dark e proclamano una nuova tendenza, quella delle drama lips.
Dal rossetto rosso scuro al viola intenso: quali sono le tendenze labbra d'autunno
Dai red carpet alle sfilate, dopo stagioni segnate dal predominio dei gloss e delle tonalità nude, la tendenza del momento si lascia definitivamente alle spalle il "no make up" e il trucco da "clean girl" e si accende delle nuance più intense. Dal finish lucido, extra opaco o blurred, dall'effetto sfumato, tra le prime a sfoggiare rossetti bordeaux sono state le flapper girls, le ragazze che ballavano nei jazz club degli Anni '20: capelli "alla maschietta", bob corti e ondulati e labbra protagoniste, definite da colori "drammatici". Altro termine che sta scalando i trend è "Oxblood", che definisce la tonalità rosso sangue scura e profonda simile a quella che si ritrova addirittura nella pittura fiamminga.
© Catwalk Pictures
Le "dark lips" dalle sfilate autunno inverno 2026: Pamella Roland, Balenciaga, Dolce&Gabbana
A chi sta bene il rossetto scuro?
Questa tipologia di lipstick dona a tutte ma il consiglio è quello di individuare la nuance che si sposa meglio al proprio incarnato. Per i più chiari sono considerate adatte tonalità fredde come il prugna o il classico borgogna. Per quelli intermedi, dal sottotono caldo, sì al bordeaux con una punta di rosso mattone, il marsala e i marroni che tendono al rosso, come il mogano. Per quelli più scuri, via libera ai colori intensi e corposi, da tutte le sfumature del viola al nero. Un'ultima dritta, quella di non sovraccaricare il trucco occhi e il resto del make up, dal momento in cui con questi tipi di rossetto le labbra diventano il punto focale assoluto.