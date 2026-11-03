Drama lips, il rossetto di tendenza in autunno ha tinte dark

Dai red carpet alle sfilate, dopo stagioni segnate dal predominio dei gloss e delle tonalità nude, la tendenza del momento si lascia definitivamente alle spalle il "no make up" e il trucco da "clean girl" e si accende delle nuance più intense. Dal finish lucido, extra opaco o blurred, dall'effetto sfumato, tra le prime a sfoggiare rossetti bordeaux sono state le flapper girls, le ragazze che ballavano nei jazz club degli Anni '20: capelli "alla maschietta", bob corti e ondulati e labbra protagoniste, definite da colori "drammatici". Altro termine che sta scalando i trend è "Oxblood", che definisce la tonalità rosso sangue scura e profonda simile a quella che si ritrova addirittura nella pittura fiamminga.