Demi Moore in jeans sul red carpet a 64 anni: la scelta non piace a tutti

Demi Moore in look total denim a New York per i CFDA Fashion Awards 2026 © Afp
I jeans diventano un abito da sera. Demi Moore ha riscritto le regole del denim indossato sul red carpet, scegliendo per la serata dei CFDA Fashion Awards 2026, gli Oscar della moda americana, un outfit che ha lasciato il segno. Anche sui social, dove non è mancata qualche critica.
L'abito da sera in jeans di Demi Moore ai CFDA Fashion Awards 2026
Una scelta divisiva quella della star di Hollywood, che compirà 64 anni l'11 novembre prossimo. Per l'evento istituito dal Council of Fashion Designers of America, che ha chiamato a raccolta a New York il gotha del fashion system, ha indossato infatti un abito lungo aderente con strascico in total denim - borsetta compresa -, che ha messo in risalto le sue forme perfette e il décolleté. A dare carattere, il bustino con scollo a cuore impreziosito da bottoni, passanti e cuciture a richiamare quelli di un paio di jeans. Non sono mancati i commenti dei detrattori, secondo cui la mise era fuori luogo e poco adatta a un red carpet.
Cosa sono i CFDA Fashion Awards?
Li chiamano gli Oscar della moda americana, questi premi istituiti dal Council of Fashion Designers of America (CFDA) - associazione fondata nel 1962 da Eleanor Lambert - con l'obiettivo di promuovere la moda Usa e valorizzarne i talenti. Le diverse categorie dei riconoscimenti spaziano dalle collezioni donna e uomo agli accessori, dagli stilisti affermati ai designer emergenti. Ne emerge la fotografia di un'industria in evoluzione perenne, la cui influenza va ben oltre i confini statunitensi. Tra i premiati in questa edizione 2026, che si è tenuta presso l’American Museum of Natural History di New York, gli stilisti Ralph Lauren - a lui il titolo di stilista dell'anno per la moda maschile, American Menswear Designer of the Year -, Tory Burch ed Anthony Vaccarello, che ha lasciato la direzione creativa di Saint Laurent.