Demi Moore in jeans sul red carpet a 64 anni: la scelta non piace a tutti

Una scelta divisiva quella della star di Hollywood, che compirà 64 anni l'11 novembre prossimo. Per l'evento istituito dal Council of Fashion Designers of America, che ha chiamato a raccolta a New York il gotha del fashion system, ha indossato infatti un abito lungo aderente con strascico in total denim - borsetta compresa -, che ha messo in risalto le sue forme perfette e il décolleté. A dare carattere, il bustino con scollo a cuore impreziosito da bottoni, passanti e cuciture a richiamare quelli di un paio di jeans. Non sono mancati i commenti dei detrattori, secondo cui la mise era fuori luogo e poco adatta a un red carpet.