UNA FIRMA INCONFONDIBILE

Anthony Vaccarello via da Saint Laurent: i look sexy che hanno segnato un'epoca

Erotismo come forma di potere, una sensualità trasformata in stile. Dopo dieci anni alla direzione creativa, ecco come ha segnato profondamente la maison

09 Ott 2026 - 17:59
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Saint Laurent by Anthony Vaccarello: un look dalla sua prima sfilata per la maison, per la primavera estate 2017, Bella Hadid per l'autunno inverno 2026, una creazione primavera estate 2027 e il finale dell'ultima sfilata a Parigi con la Tour Eiffel sullo fondo © Catwalk Pictures/Afp/Catwalk Pictures/IPA

Saint Laurent by Anthony Vaccarello: un look dalla sua prima sfilata per la maison, per la primavera estate 2017, Bella Hadid per l'autunno inverno 2026, una creazione primavera estate 2027 e il finale dell'ultima sfilata a Parigi con la Tour Eiffel sullo fondo © Catwalk Pictures/Afp/Catwalk Pictures/IPA

Saint Laurent ed Anthony Vaccarello, atto finale. Dopo dieci anni di collaborazione e di look che hanno trasformato la sensualità in codice estetico, una nota ufficiale del gruppo Kering ha messo fine ai rumors che avevano iniziato a circolare già nel corso dell'ultima sfilata alla Paris Fashion Week, segnata dagli spettacolari look dorati e dal finale avvolto nel buio, che lasciava presagire un addio. 

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Anthony Vaccarello e Saint Laurent, un addio spettacolare

 Aveva addirittura consegnato le chiavi. Il 29 settembre scorso, alla fine della stessa sfilata, il designer belga aveva percorso infatti la passerella assieme alle modelle per consegnare un mazzo di chiavi nelle mani del figlio Luca, seduto nel front row. Subentrato nel 2016 alla guida di Hedi Slimane, quando era poco più che trentenne, questo designer belga è riuscito a fare qualcosa di difficile: senza cancellare l'identità storica di una maison iconica, ne ha riscritto il linguaggio e lo ha portato avanti, calandolo nella contemporaneità. "Negli ultimi dieci anni, Anthony Vaccarello ha giocato un ruolo chiave nello sviluppo di Saint Laurent - si legge nella nota del marchio -, contribuendo a rafforzare la sua identità e la sua influenza nel mondo della moda e della cultura". Da parte sua, il presidente e ceo di Yves Saint Laurent, Cédric Charbit, ha sottolineato come, durante il suo mandato, "Anthony ha portato Saint Laurent su una traiettoria straordinaria, elevando la maison ai vertici in termini di desiderabilità e immagine, e realizzando un lavoro eccezionale, sia dal punto di vista creativo che per il suo impatto culturale". Ringraziamenti allo stilista 44enne sono arrivati anche dal ceo di Kering Luca de Meo, che ha annunciato "un nuovo capitolo" per la maison, senza al momento anticipare chi assumerà il ruolo di nuovo direttore creativo.  

© IPA

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Saint Laurent by Anthony Vaccarello: lo stile trasformato in identità

 Una sensualità esplicita ma mai volgare: spacchi e gambe scoperte, scollature e abiti cortissimi, pelle e trasparenze, chiffon e tacchi vertiginosi. Vaccarello lascia una maison profondamente segnata dal suo sguardo. La sua donna Saint Laurent è una creatura sensuale e sicura, notturna, sospesa tra il rigore dello smoking e la seduttività di un abito trasparente, tra blazer maschili e minigonne, allure parigina, cinema e musica rock. Sin dalla sua prima sfilata, nel 2016, ha rimesso il logo al centro della scena. Minimalismo, sottrazione, ma anche tutta l'opulenza dell'oro e degli accessori portati al centro della scena. Erotismo allo stato puro come forma di potere. 

Saint Laurent by Anthony Vaccarello: i best  look che hanno segnato la moda

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© Catwalk Pictures | Un look primavera estate 2017 dalla prima sfilata di Anthony Vaccarello per Saint Laurent
© Catwalk Pictures | Un look primavera estate 2017 dalla prima sfilata di Anthony Vaccarello per Saint Laurent
© Catwalk Pictures | Un look primavera estate 2017 dalla prima sfilata di Anthony Vaccarello per Saint Laurent

© Catwalk Pictures | Un look primavera estate 2017 dalla prima sfilata di Anthony Vaccarello per Saint Laurent

© Catwalk Pictures | Un look primavera estate 2017 dalla prima sfilata di Anthony Vaccarello per Saint Laurent

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