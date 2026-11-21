Jennifer Lopez dopo il divorzio da Ben Affleck: "La mia vita è libera da qualsiasi forma di tossicità"
A 57 anni la popstar americana parla della sua nuova fase di vita in occasione dell'uscita del film-concerto The JLo Show: Live in Las Vegas: "Sto bene da sola"
Jennifer Lopez ha voltato pagina e non ha paura di dirlo. Dopo una vita sentimentale spesso finita sotto i riflettori e il matrimonio naufragato con Ben Affleck, la cantante americana sembra aver trovato un nuovo equilibrio. A 57 anni, JLo parla apertamente di quella che definisce la sua happy era, una stagione caratterizzata da maggiore consapevolezza, serenità e soprattutto dalla capacità di mettere se stessa al primo posto: "Oggi non ho bisogno di una relazione, sono felice".
A raccontare questo cambiamento di prospettiva è stata la stessa artista in un'intervista a Variety, realizzata in occasione dell'uscita di The JLo Show: Live in Las Vegas, il film-concerto che ripercorre la sua carriera attraverso alcuni dei suoi più grandi successi, reinterpretazioni musicali e momenti autobiografici. Nel nuovo spettacolo, infatti, non mancano battute sui suoi matrimoni e sulle vicende sentimentali che hanno alimentato per anni le cronache rosa.
Nell'apertura dello show, la popstar scherza sul fatto che, nell'ultimo decennio, si sarebbe sposata due volte. Subito dopo corregge il tiro con una battuta: "Non è vero, non è vero. È successo solo una volta, ma è sembrato due volte". Un riferimento ironico alla sua storia con Ben Affleck, con il quale si è sposata nel 2022 prima di arrivare alla separazione e al divorzio. Sono trascorsi due anni dalla fine del loro matrimonio e Jennifer sembra guardare a quel capitolo senza il desiderio di tornare indietro.
La riflessione più significativa dell'intervista riguarda proprio il significato dell'amore. Dopo le esperienze vissute negli ultimi vent'anni, Jennifer Lopez ammette di aver cambiato profondamente il proprio modo di intendere una relazione. "Quello che pensavo fosse amore in realtà non lo è", confessa. Per la popstar, infatti, il sentimento autentico non coincide con le cerimonie, le promesse solenni o i grandi gesti romantici. Il matrimonio, da solo, non rappresenta una garanzia di felicità e nemmeno le parole possono sostituire la presenza quotidiana. "L'amore è una sensazione di sicurezza, di protezione", spiega Jennifer, sottolineando come ciò che conta davvero siano i comportamenti: "sono le azioni, l'esserci, la comprensione. Non l'andarsene. È la coerenza".
La separazione da Marc Anthony
Nel film-concerto Jennifer Lopez affronta anche un altro momento delicato della propria vita privata: la separazione da Marc Anthony, avvenuta nel 2011, quando i loro figli erano ancora molto piccoli. In quell'occasione, l'artista cercò conforto nei consigli della scrittrice e guru motivazionale Louise Hay, autrice del bestseller You Can Heal Your Life. Jennifer aveva scoperto il suo libro quando era poco più che ventenne e ne era rimasta profondamente colpita, soprattutto per il messaggio legato alla consapevolezza dei propri pensieri.
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Durante il periodo più difficile della separazione, decise di contattarla personalmente. Il consiglio ricevuto è diventato una sorta di mantra per la sua vita: continuare a danzare anche quando si sbagliano i passi. Louise Hay le avrebbe chiesto cosa facesse quando, imparando una coreografia, commetteva degli errori. Jennifer aveva risposto che continuava a provare finché non riusciva a eseguire correttamente i movimenti. La replica fu semplice: «È così, Jennifer. Continua sempre a danzare».
"La mia vita oggi è libera da qualsiasi forma di tossicità", spiega nell'intervista, raccontando di aver rafforzato anche il proprio percorso spirituale e il rapporto con Dio. Un cambiamento che le ha permesso di riscoprire la ragazza cresciuta nel Bronx, quella che sognava davanti alla televisione e che non ha mai smesso di inseguire i propri obiettivi. E se qualcuno si aspetta che, dopo il divorzio, Jennifer sia già alla ricerca di un nuovo compagno, la risposta è decisamente chiara: "Non ho bisogno di frequentare qualcuno. Sto bene in questo momento. Sono felice e non voglio rovinare tutto".