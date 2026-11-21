"La mia vita oggi è libera da qualsiasi forma di tossicità", spiega nell'intervista, raccontando di aver rafforzato anche il proprio percorso spirituale e il rapporto con Dio. Un cambiamento che le ha permesso di riscoprire la ragazza cresciuta nel Bronx, quella che sognava davanti alla televisione e che non ha mai smesso di inseguire i propri obiettivi. E se qualcuno si aspetta che, dopo il divorzio, Jennifer sia già alla ricerca di un nuovo compagno, la risposta è decisamente chiara: "Non ho bisogno di frequentare qualcuno. Sto bene in questo momento. Sono felice e non voglio rovinare tutto".