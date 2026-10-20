Jennifer Lopez potrebbe avere un nuovo amore. L'attore Brett Goldstein, 46 anni, che la popstar ha conosciuto sul set della commedia "Office Romance", sembrerebbe la sua nuova fiamma. I due sono stati avvistati insieme a Los Angeles, all'arrivo dell'esclusiva festa del talent manager Cade Hudson. I rumors che vogliono che ci sia del tenero tra di loro si rincorrono da tempo, ma i diretti interessati hanno sempre, fino a questo momento, negato. La rivista Page Six, già questa estate, riportava che tra la star di origine portoricana, 57 anni, e Goldstein "c'era una chimica innegabile, sebbene i due hanno sempre mantenuto un atteggiamento professionale durante le riprese".
La testimonianza dell'insider
Una persona che ha lavorato sul set della commedia romantica "Office Romance" ha raccontato che i due attori cercavano di rimanere discreti durante le riprese, ma che hanno comunque flirtato tra un ciak e l'altro. "Avevano sicuramente un forte legame", ha commentato il testimone. Sempre la fonte, però, ha dichiarato che la storia dei due sia già arrivata al capolinea.
"Una volta terminate le riprese - continua l'insider - erano liberi di andare oltre e si sono frequentati per un bel po' di tempo, ma alla fine le cose si sono semplicemente spente". Tuttavia, il testimone ha voluto sottolineare che tra i due non c'è rancore e hanno mantenuto un buon rapporto di amicizia, ma l’alchimia romantica è finita. A tenerli legati, secondo l'insider, era anche una "fortissima attrazione fisica", ma alla fine i due attori hanno ritenuto che fosse meglio restare amici.
Jennifer Lopez e Brett Goldstein durante la promo di "Office Romance"
L'ultimo avvistamento
Se la storia è finita o meno, ancora non è certo. Resta il fatto che le due celebrità sono stati avvistati alla festa esclusiva di Cade Hudson il 16 ottobre scorso, riaccendendo il gossip. Jennifer Lopez e Brett Goldstein si sono assicurati di entrare separati, ma all'uscita sembra che siano andati via sulla stessa auto. La popstar, per il party a casa del talent manager, ha scelto di indossare un abito midi in pelle con scollo profondo e tacchi neri a punta. L'accompagnatore ufficiale della serata, per la Lopez, era il suo maneger storico Benny Medina. Brett Goldstein, che aveva addosso un completo total black, si è presentato solo alla festa.