"Una volta terminate le riprese - continua l'insider - erano liberi di andare oltre e si sono frequentati per un bel po' di tempo, ma alla fine le cose si sono semplicemente spente". Tuttavia, il testimone ha voluto sottolineare che tra i due non c'è rancore e hanno mantenuto un buon rapporto di amicizia, ma l’alchimia romantica è finita. A tenerli legati, secondo l'insider, era anche una "fortissima attrazione fisica", ma alla fine i due attori hanno ritenuto che fosse meglio restare amici.