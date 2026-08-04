Dietro le immagini da cartolina c’è però un passaggio molto personale. Max e Oskar hanno concluso le superiori e si preparano a frequentare due college differenti. Lopez ha raccontato che entrambi sono stati ammessi in tutte e cinque le università alle quali avevano presentato domanda e hanno ottenuto borse di studio. La cantante non ha mai nascosto la fatica del distacco: parlando della loro partenza ha ammesso di piangere da mesi e ha scherzato sulla speranza che le stanze dei dormitori siano abbastanza piccole da farli tornare presto a casa.