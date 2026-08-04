© Instagram @Jlo | Jennifer Lopez in vacanza in Italia con Max e Oskar
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La popstar ha attraversato il Paese insieme a Max e Oskar, 18 anni, avuti dall'ex marito Marc Anthony, e ha documentato tutto suoi social con un po' di nostalgia. La cantante non ha mai nascosto la fatica del distacco dai figli che partiranno presto per il college
© Instagram @Jlo | Jennifer Lopez in vacanza in Italia con Max e Oskar
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Jennifer Lopez continua a raccontare la sua lunga estate italiana. Dopo gli appuntamenti mondani e professionali in Sicilia, la popstar ha attraversato il Paese insieme ai figli Max e Oskar, entrambi diciottenni, condividendo sui social alcuni momenti del viaggio tra Roma, Città del Vaticano, Genova, Milano e Venezia. "In viaggio con i miei coconuts prima che vadano all’università", ha scritto accanto agli scatti, aggiungendo un’emoji in lacrime. Non si tratta quindi dell’ultimo viaggio con i figli, ma dell’ultima grande vacanza prima di una svolta destinata a cambiare gli equilibri familiari.
Il legame tra Jennifer Lopez e l’Italia si era riacceso già a luglio, quando la cantante era arrivata a Taormina per gli eventi di Alta Moda organizzati da Dolce&Gabbana. Dopo aver partecipato alla sfilata, JLo si era esibita nella cornice dell’Isola Bella, chiudendo lo spettacolo con alcuni dei suoi successi e con un omaggio alla musica italiana. Sul palco aveva cantato anche "Il cielo in una stanza", salutando il pubblico con un entusiasta "Ti amo, Italia". Nei giorni successivi si era concessa una parentesi di relax in yacht insieme a Giuseppe Giofrè, ballerino calabrese e suo storico collaboratore.
Terminati gli impegni siciliani, la popstar ha raggiunto i figli per il road trip di famiglia. A Roma i tre hanno visitato il Colosseo e passeggiato nel centro storico, scendendo insieme la scalinata di Trinità dei Monti. Non sono mancati il gelato e lo shopping lungo via Condotti, con alcune soste nelle boutique della capitale. Il percorso è proseguito nella Città del Vaticano. Nel carosello pubblicato da Lopez compaiono anche le sale dei Musei Vaticani, tra cui la Galleria dei Candelabri. Più che una sequenza di pose da diva, le immagini mostrano JLo soprattutto nelle vesti di madre, mentre accompagna i ragazzi e li fotografa davanti ai monumenti.
Tra le città attraversate durante il viaggio c’è stata anche Genova, inserita nell’itinerario che ha portato la famiglia verso il Nord Italia. La popstar non ha raccontato nei dettagli la permanenza nel capoluogo ligure, preferendo affidare agli scatti una cronaca più personale, fatta di passeggiate, pranzi e momenti condivisi con Max e Oskar. Più documentata la tappa milanese. Jennifer Lopez ha visitato il Cenacolo Vinciano. Ad accompagnarla nel percorso è stato il direttore generale della Grande Brera, Angelo Crespi, che ha pubblicato alcune fotografie della visita. La cantante ha osservato l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci nel silenzio del museo, ascoltando la spiegazione apposita. Per l’occasione aveva scelto un abito chemisier chiaro, una fascia tra i capelli, scarpe basse e una grande borsa color sabbia.
L’ultima parte del viaggio ha portato Jennifer Lopez e i figli a Venezia. Durante un giro in gondola, la cantante ha improvvisato un omaggio a Madonna ballando sulle note di "Like a Virgin", il brano il cui celebre video del 1984 era stato girato proprio tra i canali della città. "Dovevo farlo", ha scherzato sui social. Con Oskar si è poi concessa una cena al ristorante Da Ivo, indossando un lungo abito giallo. L’Italia è diventata per loro lo scenario degli ultimi giorni trascorsi prima dell'inizio di una nuova fase.
Dietro le immagini da cartolina c’è però un passaggio molto personale. Max e Oskar hanno concluso le superiori e si preparano a frequentare due college differenti. Lopez ha raccontato che entrambi sono stati ammessi in tutte e cinque le università alle quali avevano presentato domanda e hanno ottenuto borse di studio. La cantante non ha mai nascosto la fatica del distacco: parlando della loro partenza ha ammesso di piangere da mesi e ha scherzato sulla speranza che le stanze dei dormitori siano abbastanza piccole da farli tornare presto a casa.
© Instagram @giuseppegiofre | Jennifer Lopez in vacanza con Giuseppe Giofrè
© Instagram @giuseppegiofre | Jennifer Lopez in vacanza con Giuseppe Giofrè