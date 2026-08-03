Jennifer Lopez canta Madonna in gondola

Vacanze italiane per Jennifer Lopez. La celebre artista ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video che la ritrae in gondola a Venezia. E tra i suggestivi canali ecco l'omaggio a Madonna con una reintepretazione della celebre Like a Virgin. Non certo una scelta casuale visto che il filmato della hit firmata dalla regina del pop era stato registrato nel 1984 proprio nella città lagunare. A distanza di oltre 40 anni, ecco la versione di JLo, che peraltro nel corso della propria carriera non ha mai nascosto la sua ammirazione per Madonna.