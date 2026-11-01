Capelli, la frangia a tendina fa impazzire anche Jennifer Lopez

Il nuovo taglio di capelli di Jennifer Lopez soft curtain bangs, con la frangia a tendina (dall'account Instagram del celebrity hairstylist Chris Appleton @chrisappleton1) © Instagram
Certi amori per i tagli di capelli non finiscono. Tra gli hair look più amati di sempre c'è lei, che si modifica ed evolve con il passare delle stagioni ma è sempre sulla cresta dell'onda dei trend: la frangia. Soft curtain bangs, così chiamano quella a tendina gli hairstylist delle star.
Tagli di capelli autunno 2026, una stagione all'insegna della frangia
Come per la manicure dallo smalto marrone, non poteva che essere Jennifer Lopez a rilanciare una delle tendenze più in voga del momento. Soft curtain bangs, o frangia a tendina che dir si voglia, resta l'opzione più chic e a minor rischio per i capelli, come si evince anche dalle foto postate su Instagram dall'hairstylist della star, Chris Appleton, che la ritrae con due dei suoi iconici signature look dalle onde morbide.
Soft curtain bangs, come si fa la frangia a tendina?
Il taglio di capelli più cool di questo autunno piace per l'effetto naturale, morbido e non troppo costruito. Si tratta, infatti, di una tipologia di frangia più lunga, solitamente caratterizzata da una riga centrale o leggermente spostata di lato, che va a incorniciare il viso. Oggi gli hairstylist lavorano soprattutto sulla texture e sullo spessore dei capelli, perciò il risultato finale va da una versione sfilata e leggera, che sfiora gli occhi, a una più folta e scalata che arriva a metà del viso.
Soft curtain bangs, la frangia a tendina nella variante "butterfly" - a farfalla - di Jennifer Lawrence (dall'account Instagram del celebrity hairstylist Chris Appleton @chrisappleton1)
A quale viso sta bene la frangia a tendina?
Si tratta di un hair look che può valorizzare praticamente chiunque, l’importante è saper valutare anche la tipologia del capello. Molto dipende anche dalla lunghezza della chioma, per ottenere le proporzioni ottimali. Se si sceglie una versione lunga, l’ideale è avere capelli che superano le spalle, così da evitare che il taglio appesantisca il viso. Se invece i capelli sono molto scalati e ricchi di movimento, si può optare per una frangia più folta.