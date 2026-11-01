Capelli, la frangia a tendina fa impazzire anche Jennifer Lopez

Il taglio di capelli più cool di questo autunno piace per l'effetto naturale, morbido e non troppo costruito. Si tratta, infatti, di una tipologia di frangia più lunga, solitamente caratterizzata da una riga centrale o leggermente spostata di lato, che va a incorniciare il viso. Oggi gli hairstylist lavorano soprattutto sulla texture e sullo spessore dei capelli, perciò il risultato finale va da una versione sfilata e leggera, che sfiora gli occhi, a una più folta e scalata che arriva a metà del viso.