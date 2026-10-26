Michelle Hunziker, come avere una pelle perfetta a 50 anni senza lifting

"Se c'è una cosa che non ho mai fatto nella mia vita, neppure quando ero molto giovane, è stata quella di andare a dormire truccata", ha sottolineato la conduttrice a Milano, davanti a un pubblico quasi esclusivamente femminile. Una corretta pulizia serale del viso, prima di andare a dormire, è fondamentale infatti per permettere alla pelle di liberarsi dalle impurità accumulate nel corso della giornata e di rigenerarsi durante il riposo notturno. Attrice ed ex modella, Michelle è anche imprenditrice. Ha fondato, infatti, il beauty brand Goovi - il cui nome è nato dall'unione delle parti iniziali dei termini "good vibes", ovvero buone sensazioni -, che ha recentemente lanciato la sua ultima novità: un nuovo trattamento al collagene basato sull'approccio "in&out". "Per invecchiare – ha sintetizzato con ironia – sani, felici e idratati".