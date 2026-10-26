Michelle Hunziker, come avere una pelle perfetta a 50 anni senza lifting
Dalla skincare routine al collagene con la tecnica "in&out", cosa replicare dalle buone abitudini della conduttrice: "Parte tutto dal benessere interiore"
Michelle Instagram in alcuni scatti dalla sua pagina ufficiale su Instagram @therealhunzigram (photo: @luca_duke) © Instagram
Quella di Michelle Hunziker è una bellezza che va oltre il passare del tempo e l'aspetto esteriore. A quasi 50 anni (li compirà a gennaio prossimo), la conduttrice e imprenditrice ha fatto del sorriso il suo "signature look": "Il primo segreto di bellezza? Ciò che secondo me ci rende giovani prima di ogni altra cosa: le good vibes".
Michelle Hunziker e i segreti per avere una pelle perfetta a 50 anni
"Se c'è una cosa che non ho mai fatto nella mia vita, neppure quando ero molto giovane, è stata quella di andare a dormire truccata", ha sottolineato la conduttrice a Milano, davanti a un pubblico quasi esclusivamente femminile. Una corretta pulizia serale del viso, prima di andare a dormire, è fondamentale infatti per permettere alla pelle di liberarsi dalle impurità accumulate nel corso della giornata e di rigenerarsi durante il riposo notturno. Attrice ed ex modella, Michelle è anche imprenditrice. Ha fondato, infatti, il beauty brand Goovi - il cui nome è nato dall'unione delle parti iniziali dei termini "good vibes", ovvero buone sensazioni -, che ha recentemente lanciato la sua ultima novità: un nuovo trattamento al collagene basato sull'approccio "in&out". "Per invecchiare – ha sintetizzato con ironia – sani, felici e idratati".
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Un primo piano di Michelle Hunziker
Cos'è e a cosa serve il collagene?
Il collagene è la proteina strutturale più abbondante nel nostro corpo e svolge un ruolo fondamentale nel mantenere la pelle compatta ed elastica. A partire dai 25 anni, però, la sua naturale produzione inizia gradualmente a diminuire, influenzando compattezza, elasticità e capacità di rigenerazione della pelle. L’approccio "in&out" è da sempre al centro della filosofia di Goovi: un modo consapevole e completo di vivere il benessere, in cui skincare e integrazione lavorano in sinergia. Proprio partendo da questi presupposti il brand presenta il suo nuovo trattamento Collagen Skin Reboot, sviluppato per supportare la produzione di collagene "dentro e fuori". È composto da tre prodotti: siero, crema e un integratore liquido pronto da bere formulato con Vecollal, un collagene biomimetico e vegano progettato per imitare il profilo aminoacidico del collagene umano di tipo I, che aiuta a ridurre le rughe di quasi il 33% in otto settimane favorendo al contempo una pella più idratata e luminosa.