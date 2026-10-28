LA TENDENZA DALL'ORIENTE

Capelli "ad antenna" come nei manga: sarà questo il prossimo trend?

Una ciocca dritta sulla sommità della testa: il "daimao" arriva dalla Cina e sta spopolando sui social, con tutorial da milioni di visualizzazioni

28 Ott 2026 - 23:08
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Tagli di capelli come nei manga, dalla Cina il trend "daimao" o "ahoge" (credit: RADII / Xiaohongshu / DouyinUn) © Instagram

Tagli di capelli come nei manga, dalla Cina il trend "daimao" o "ahoge" (credit: RADII / Xiaohongshu / DouyinUn) © Instagram

Una ciocca di capelli tagliata in modo tale da rimanere dritta sulla sommità della testa, puntata verso l'alto. È questa la tendenza che arriva dall'Oriente e che sta spopolando sui social e su piattaforme cinesi come Xiaohongshu e Douyin, dove si moltiplicano i tutorial da milioni di visualizzazioni dedicati a questo hair look che si rifà al mondo dei manga e delle anime, ovvero a fumetti e opere di animazione dei grandi studi di produzione, che uniscono i disegni a voci, musiche, effetti sonori e movimento. 

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Tagli di capelli come nei manga: la mania delle ciocche "ribelli"

 Il nuovo trend si chiama "daimao" ed è volutamente buffo. Rimanda a una mini antenna, che ricorda alcuni personaggi degli anime giapponesi - dov'è indicata come "ahoge", parola che significa letteralmente "capello da idiota" -, del mondo dei cosplay e dei videogiochi. Nei cartoni animati viene usata per identificare visivamente un personaggio ingenuo, spensierato o distratto. Un vero e proprio tratto distintivo, che spopola soprattutto tra gli studenti delle scuole dove divise e codici di abbigliamento sono estremamente rigidi.  

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Come si realizza il "daimao"

 Un modo creativo per esprimere il proprio stile. Per ottenere l'effetto "antennina" sulla sommità del capo, molti giovani chiedono al parrucchiere di accorciare una sezione di capelli al centro della testa, corta a sufficienza da mantenersi dritta. La ciocca viene poi fissata con il gel o la lacca, per fare in modo che rimanga rigida e sfidi la gravità, senza piegarsi.

"Messy hair", le ispirazioni dalle sfilate per un look spettinato

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© Catwalk Pictures | "Messy hair", le ispirazioni dalle sfilate: Blumarine
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