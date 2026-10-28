Capelli "ad antenna" come nei manga: sarà questo il prossimo trend?

Una ciocca di capelli tagliata in modo tale da rimanere dritta sulla sommità della testa, puntata verso l'alto. È questa la tendenza che arriva dall'Oriente e che sta spopolando sui social e su piattaforme cinesi come Xiaohongshu e Douyin, dove si moltiplicano i tutorial da milioni di visualizzazioni dedicati a questo hair look che si rifà al mondo dei manga e delle anime, ovvero a fumetti e opere di animazione dei grandi studi di produzione, che uniscono i disegni a voci, musiche, effetti sonori e movimento.