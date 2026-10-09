Donne mature e capelli, Sarah Jessica Parker come Rapunzel ribalta le regole

L'attrice statunitense, 61 anni e icona di stile dai tempi della popolare serie tv "Sex and the City", ha partecipato al Fall Fashion Gala del New York City Ballet sfoggiando un'inedita acconciatura ispirata a Rapunzel, il personaggio della fiaba dei fratelli Grimm protagonista del film d'animazione omonimo della Disney: una principessa dai lunghissimi capelli biondi e dai poteri magici. Accompagnata dal marito Matthew Broderick, ha scelto come acconciatura una spettacolare treccia extra-long, legata e impreziosita con dei nastri in raso e caratterizzata da una sapiente fusione di sfumature bionde e grigie.