Grey blending, la tecnica delle star per valorizzare i capelli bianchi: Jane Fonda e Andie MacDowell sul red carpet di Cannes 79 © IPA
Il cambiamento? Parte dai capelli. Lo raccontano bene i silver look esibiti dalle star anche sugli ultimi red carpet di Cannes 79. Da Jane Fonda a Andie MacDowell, a Sharon Stone: il grigio piace, colpisce nel segno e racconta un movimento di pensiero che ha di fatto ribaltato i canoni estetici.
Capelli bianchi e silver look: come si fa il grey blending?
Non si tratta di coprire ma di valorizzare. Sono sempre di più le donne che optano per soluzioni in grado di armonizzare la ricrescita e i fili d'argento tra i capelli, dicendo gradualmente addio alla tinta. La tecnica del grey blending si basa sull'alternanza di toni chiari e più scuri per creare un effetto tridimensionale e naturale. Un metodo di transizione dolce e che riduce - se non evita del tutto - l'esposizione ripetuta ai trattamenti chimici più aggressivi.
Obiettivo: effetto zero ricrescita
Invece di coprire con una tinta uniforme, il grey blending mimetizza i capelli bianchi o grigi sfumandoli e riducendo, così, il problema dello stacco netto della ricrescita. La distribuzione del colore è, infatti, studiata proprio per "fondersi" con la base naturale e ammorbidire il contrasto. Meno ritocchi alle radici, più attenzione alle tonalizzazioni e al taglio. Non si tratta perciò di una trasformazione immediata, ma di procedere per gradi.
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Grey blending, la tecnica delle star per valorizzare i capelli bianchi: Sharon Stone sul red carpet di Cannes 79
Una rivoluzione culturale
Oltre all'impatto estetico, lo sdoganamento della ricrescita e dei capelli bianchi sui red carpet ha un forte significato simbolico. Il grigio non è più da considerare come un fattore da associare soltanto all'età. Inoltre, per molte donne, dire addio alla tinta è una scelta che rivela indipendenza dai dettami, sicurezza di sé e consapevolezza.