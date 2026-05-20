Grey blending, la tecnica delle star per valorizzare i capelli bianchi

Non si tratta di coprire ma di valorizzare. Sono sempre di più le donne che optano per soluzioni in grado di armonizzare la ricrescita e i fili d'argento tra i capelli, dicendo gradualmente addio alla tinta. La tecnica del grey blending si basa sull'alternanza di toni chiari e più scuri per creare un effetto tridimensionale e naturale. Un metodo di transizione dolce e che riduce - se non evita del tutto - l'esposizione ripetuta ai trattamenti chimici più aggressivi.