L'avvio è all'insegna dell'energia pura con "Paparazzi", cantato insieme a Fabri Fibra anche lui sul palco. In "Amateur", la canzone che dà il titolo all'album, appaiono un ologramma e la voce di Salmo. Le prime vere emozioni con "La nuova stella di Brodway", tutta l'arena canta con i telefonini illuminati. Con 'Ora che non ho più te', pezzo diventato già un classico, sale ancora l'adrenalina. "Quello che faccio è bello perché non ha un biglietto di ritorno", ribadisce Cremonini. "Ognuno deve guardare dentro di sé anche in un momento collettivo. Ci vorrebbe un finale positivo per tutte le cose e allora io penso a un amico e a un bastone. Quello che vorrei stasera. Tu sei un amico e un bastone", aggiunge. E parte "Maggese" altro classico che fa salire i decibel tra il pubblico di Casalecchio con tanto di coreografia di beatlesiana memoria. Dopo una intima "Deve essere cosi", con tanto di breve pausa per soccorrere una persona che si sente poco bene, c'è in "Disturbo mentale" un saggio di puro rock and roll con tanto di duetto con il sassofonista statunitense Donny McCaslin, tra le personalità più riconosciute del jazz contemporaneo, già al fianco di David Bowie.