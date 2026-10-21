Libertà. Rischio. Karma. Sono parole ricorrentissime alla presentazione di Cesare Cremonini del nuovo album “Amateur” davanti alla stampa italiana, che per l’occasione lo ha raggiunto a Londra dove questo lavoro ha preso vita e forma: è stato infatti registrato in gran parte nell'iconico Studio 13 di Damon Albarn. “Londra era necessaria”, spiega il cantante, parlando del disco – il decimo di inediti della carriera – in uscita il 23 ottobre, in cui cambia passo e si concede di tornare esordiente. “Volevo allontanare il più possibile questo disco da me e dalla mia storia precedente: per questo ho scelto Londra. Qua non sono nessuno, volevo rimpicciolire, parlare di musica senza condizionamenti”, spiega. Ed è sempre qui che martedì sera ha presentato i brani dal vivo, al prestigioso O2 Shepherd’s Bush Empire, un palcoscenico storico dove si sono esibiti in passato artisti come Prince, Bob Dylan, i Rolling Stones, gli Who, David Bowie. E dove lo hanno accompagnato i protagonisti musicali che hanno collaborato all’album: Malika Ayane, Salmo, Fabri Fibra. Al sax - strumento che Cesare ha iniziato a studiare negli ultimi anni - c'è Donny McCaslin, virtuoso californiano già al fianco di David Bowie nel suo album di congedo, “Blackstar”, al fianco del batterista Zach Danziger e di una superband con pianoforte, tastiere e una sezione fiati di sei elementi. "È la prima volta che presento un nuovo album dal vivo e non ci sono le mie canzoni famose per il pubblico", esordisce. Ma non sembra fare la differenza, nel teatro gremito l’accoglienza per i brani inediti è caldissima: ci sono i fan di sempre, che lo hanno seguito fino a Londra, alcuni famosi come l'amico Valentino Rossi C'è la fidanzata, "il mio meraviglioso amore Caterina". Ma c'è soprattutto la musica e c'è lo spettacolo. E nella balconata si vede anche Elisa, che gli ha regalato un brano, "Cavalli da corsa" e che lui ringrazia commosso: "E non puoi capire che meraviglioso quadro sei".