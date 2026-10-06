Cesare Cremonini: "A Londra Salmo è stato il mio angelo custode. Ho trovato un amico”

"A Londra Salmo è stato il mio angelo custode. È diventato il mio Virgilio: ogni selva oscura ha bisogno del suo spirito guida", dice Cesare Cremonini. Ed è proprio a Londra che questa storia arriverà per la prima volta sul palco. Salmo è infatti il primo straordinario ospite annunciato del concerto evento del 20 ottobre all'O2 Shepherd's Bush Empire, con cui Cremonini presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album. A tre giorni dall'uscita di "Amateur", Cremonini torna così nella città in cui il disco è stato registrato per una notte interamente dedicata alla nuova musica, insieme ai musicisti e agli artisti che hanno contribuito alla sua nascita.