Per molto tempo hanno scelto il silenzio. Nessuna intervista, poche apparizioni insieme e una discrezione che, nel mondo dello spettacolo, è diventata quasi una rarità. Eppure, negli ultimi mesi, il legame tra Cesare Cremonini e Caterina Licini è emerso sempre più chiaramente, fino a diventare impossibile da ignorare.
L'immagine che più di tutte ha colpito i fan è arrivata dal Circo Massimo di Roma, dove la coppia si è lasciata andare a un momento di tenerezza durante il concerto del cantante durante la data del CREMONINI LIVE26. Ma chi è Caterina Licini, la donna che oggi occupa un posto speciale nella vita dell'artista?
Una vita cambiata dopo la danza
Nata a Padova nel 1993, Caterina Licini ha sempre avuto un forte legame con il mondo artistico. Ancora molto giovane si è trasferita a Roma per inseguire il sogno della danza e proprio quel percorso l'ha portata a partecipare ad Amici di Maria De Filippi, una delle esperienze che le hanno regalato maggiore visibilità.
La sua strada, però, non è rimasta legata esclusivamente alla danza. Con il tempo ha scelto di esplorare nuovi interessi e di costruire una carriera diversa, lontana dalle telecamere. Ha frequentato l'Istituto Europeo di Design (IED) a Milano, dove si specializza in copywriting e produzione di contenuti digitali. Oggi lavora come creativa, muovendosi tra scrittura, immagini e comunicazione online.
Chi la segue sui social conosce bene le sue passioni. Le moto occupano un posto speciale, una passione trasmessa dal padre, ma nel suo tempo libero trovano spazio anche il surf, lo sci e i viaggi. Un profilo lontano dagli stereotipi e più vicino a quello di una donna che ama mettersi alla prova.
Cremonini e una storia cresciuta lontano dai riflettori
L'incontro con Cesare Cremonini risale all'estate del 2024, durante le riprese del videoclip di "Ora che non ho più te". All'inizio nessuno immaginava che da quella collaborazione potesse nascere qualcosa di più. Invece, mese dopo mese, la frequentazione si è trasformata in una relazione.
Secondo le indiscrezioni di Chi Magazine, i due hanno trascorso insieme anche il Capodanno successivo a Cortina. La conferma definitiva è arrivata però soltanto all'inizio del 2026, quando il cantante ha condiviso alcune immagini del loro viaggio negli Stati Uniti.
Da allora non sono mai diventati una coppia da copertina. Anzi, hanno continuato a proteggere la loro quotidianità. Forse è proprio questo uno degli aspetti che più colpisce della loro storia: la naturalezza. Nessuna ostentazione, nessuna ricerca del clamore. Solo due persone che si sono incontrate grazie alla musica e che, quasi senza accorgersene, hanno trovato qualcosa che andava ben oltre un progetto artistico.
Per Cesare Cremonini un 2026 di grandi eventi live
© Greg Williams
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