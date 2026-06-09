La sua strada, però, non è rimasta legata esclusivamente alla danza. Con il tempo ha scelto di esplorare nuovi interessi e di costruire una carriera diversa, lontana dalle telecamere. Ha frequentato l'Istituto Europeo di Design (IED) a Milano, dove si specializza in copywriting e produzione di contenuti digitali. Oggi lavora come creativa, muovendosi tra scrittura, immagini e comunicazione online.