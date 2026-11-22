Miley Cyrus lancia "End of the World"
© Glen Luchford
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La pop star Miley Cyrus e il batterista dei Liily Maxx Morando si sono sposati a Palm Springs, in California, sabato 21 novembre. La notizia è stata confermata sia da Entertainment Tonight che da People. Le nozze sono arrivate dopo cinque anni di relazione e a circa un anno di distanza dalla proposta, fatta dal musicista durante una vacanza romantica a Kyoto. Nelle foto circolate sui social, si vede la coppia pronta a dire il fatidico "sì" vicino a una piscina, sotto a un arco decorato con fiori bianchi. Alla cerimonia erano presenti anche la madre di Miley, Tish Cyrus, e la sorella, Noah Cyrus.
Venerdì 20 novembre, Miley Cyrus e Maxx Morando avevano partecipato a una cena di prova insieme ad amici e parenti. In quell'occasione, Lily-Rose Purcell, sorellastra della pop star, aveva condiviso alcuni momenti del pasto su Instagram, mostrando anche un menù sul quale comparivano le iniziali degli sposi, ossia "M+M".
Circa un anno fa, Morando aveva chiesto la mano della cantante 33enne durante una vacanza a Kyoto, città nella quale sia lui che Miley sognavano di andare da tempo. I due erano stati avvistati in Giappone tra la fine di ottobre 2025 e l'inizio di novembre 2025. I fan più attenti avevano notato che già alcuni giorni dopo il viaggio la popstar indossava un anello di fidanzamento.
Morando ha spiegato che organizzare la sorpresa non era stato semplice, perché lui e Miley avevano già parlato della possibilità di sposarsi. La cantante aveva intuito che qualcosa potesse accadere e non aveva fatto molto per nascondere i propri sospetti. Per questo il batterista aveva dovuto escogitare un piano per non rivelare le proprie intenzioni. "Penso che avesse capito che stava per succedere, quindi ho aspettato fino all'ultimo momento dell'ultimo giorno per cercare di depistarla il più possibile", ha raccontato. L'occasione giusta si è presentata mentre i due passeggiavano nei giardini dell'albergo in cui alloggiavano.
La possibilità di sposarsi era un argomento già affrontato più volte dalla coppia. Miley aveva persino inviato al fidanzato alcuni link con suggerimenti e riferimenti a ciò che desiderava. "Questa è una parte della mia vita che ho sempre voluto, ed è quello che spero possano avere anche gli altri", aveva dichiarato. "Non so se tutti riescano a trovare il proprio Maxx".
In un'intervista concessa a People nel dicembre 2025, l'artista aveva spiegato quanto fosse importante per entrambi proteggere la propria intimità. "La cosa che mi ha stupito è che siamo riusciti a mantenere la nostra privacy e a tenere tutto abbastanza riservato, conservando la libertà di scegliere cosa condividere", aveva detto, aggiungendo che con l'età era diventata più attenta a ciò che decideva di rendere pubblico.
Il fidanzamento aveva ricevuto anche la benedizione del padre della cantante, Billy Ray Cyrus. Il 3 dicembre 2025 aveva pubblicato su Instagram un messaggio di congratulazioni: "Sono così felice che tu e MaxxAgazillion vi siate trovati! Congratulazioni! Sono contento di vedervi entrambi così felici! Vi voglio bene, papà".
Per Miley si tratta del secondo matrimonio. La cantante era stata precedentemente sposata con l'attore Liam Hemsworth: i due si erano uniti in matrimonio nel dicembre 2018, ma la separazione era stata confermata nell'agosto 2019. Il divorzio era diventato ufficiale nel gennaio 2020.
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