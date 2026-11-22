Morando ha spiegato che organizzare la sorpresa non era stato semplice, perché lui e Miley avevano già parlato della possibilità di sposarsi. La cantante aveva intuito che qualcosa potesse accadere e non aveva fatto molto per nascondere i propri sospetti. Per questo il batterista aveva dovuto escogitare un piano per non rivelare le proprie intenzioni. "Penso che avesse capito che stava per succedere, quindi ho aspettato fino all'ultimo momento dell'ultimo giorno per cercare di depistarla il più possibile", ha raccontato. L'occasione giusta si è presentata mentre i due passeggiavano nei giardini dell'albergo in cui alloggiavano.