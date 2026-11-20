Miley Cyrus lancia "End of the World"
© Glen Luchford
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Ci siamo: stavolta il giorno del sì è davvero dietro l'angolo. Stando a quanto rivelato da TMZ, Miley Cyrus sposerà nel fine settimana il compagno Maxx Morando, in una località del sud della California. Le fonti, definite come ben informate, descrivono una cerimonia avvolta dal massimo riserbo di cui non è filtrato quasi nulla. Eppure la coppia aveva lasciato più di una traccia lungo il cammino della loro storia d'amore.
Il mese scorso la cantante ha chiamato Maxx accanto a sé sul palco dell'Hollywood Bowl per eseguire insieme "Let's Get Married", un titolo che ora suona quasi come un annuncio. La proposta risale all'anno scorso e, come lei stessa ha poi raccontato in diverse interviste, l'ha colta del tutto impreparata.
A far trapelare il fidanzamento fu il padre di lui: a dicembre 2025 pubblicò alcune foto del 33º compleanno della popstar, e in una si notava un anello al dito. Nella didascalia c'erano le congratulazioni alla coppia, con emoji di champagne e di anello. Anche Page Six confermò la notizia.
Per la cantante di "Flowers" non sarà la prima volta. Nel 2018 aveva sposato l'attore Liam Hemsworth, ma l'unione finì in meno di dodici mesi. Stavolta al suo fianco c'è un batterista e produttore musicale, incontrato, come svelato a Vogue nel 2023, a un appuntamento al buio. Le prime immagini insieme sono del 2021, quando furono ripresi mano nella mano a un evento di un noto marchio di moda. La relazione è diventata ufficiale nell'aprile del 2022, e adesso, a quattro anni di distanza, si avvicina a grandi passi il giorno della cerimonia.
La popstar aveva parlato della sua relazione con il musicista dei Lily al conduttore radiofonico Zane Lowe lo scorso settembre, appena un giorno prima dell'uscita del suo nuovo album, "Bass Persuades". Durante la conversazione, ha condiviso ciò che ammira di più di quello che sarà suo futuro marito. "C'è un'intera lista di cose, ma quella più importante che ho notato fin dall'inizio è stata la saggezza tipica dei bambini, la loro inconsapevolezza che li rende così brillanti. È questo che amo di più di Maxx."
© Glen Luchford
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