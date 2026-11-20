Per la cantante di "Flowers" non sarà la prima volta. Nel 2018 aveva sposato l'attore Liam Hemsworth, ma l'unione finì in meno di dodici mesi. Stavolta al suo fianco c'è un batterista e produttore musicale, incontrato, come svelato a Vogue nel 2023, a un appuntamento al buio. Le prime immagini insieme sono del 2021, quando furono ripresi mano nella mano a un evento di un noto marchio di moda. La relazione è diventata ufficiale nell'aprile del 2022, e adesso, a quattro anni di distanza, si avvicina a grandi passi il giorno della cerimonia.