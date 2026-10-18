Elizabeth Hurley si risposa a 61 anni: il futuro marito è il papà di Miley Cyrus

Fotogallery - Elizabeth Hurley, nudo integrale in piscina a 58 anni
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Le speculazioni sulle prossime nozze tra il cantante di “Achy Breaky Heart" e l’attrice e modella sono iniziate circa una settimana fa in seguito ad alcuni indizi social
Billy Ray Cyrus, tra le altre cose papà della cantante Miley, ed Elizabeth Hurley si sono fidanzati ufficialmente. Secondo quanto riportato da Page Six, il cantante country si è inginocchiato e ha chiesto all'attrice di sposarlo, e lei ha detto di sì.
Le speculazioni sulle prossime nozze tra il cantante di “Achy Breaky Heart”, 65 anni, e l’attrice e modella, 61 anni, sono iniziate circa una settimana fa in seguito ad alcuni indizi social: Hurley ha pubblicato su Instagram alcune foto in cui indossava un anello di diamanti proprio su quel dito. Qualche giorno dopo, Cyrus ha gettato benzina sul fuoco.
Lunedì 12 ottobre, Hurley ha pubblicato su Instagram alcune foto del dietro le quinte del suo primo giorno sul set della seconda stagione di "The Burbs", indossando nient’altro che un accappatoio bianco e un misterioso anello all’anulare sinistro. Il diamante era nascosto nella prima foto della galleria, ma Hurley si è assicurata di girare la fede per mostrare la pietra nella seconda foto. Tre giorni dopo, Cyrus ha alimentato ulteriormente le voci sul fidanzamento pubblicando una foto di sé stesso con in sottofondo il brano “Something with a Ring to It” di Mark Collie e un’emoji raffigurante un anello di diamanti nella didascalia. Indizi che fanno una prova.
Cyrus ha conosciuto Hurley sul set del film natalizio del 2022 "Christmas in Paradise" ai Caraibi, poco dopo essersi separato dalla sua ex moglie, Tish. Hurley e Cyrus si sono ritrovati anni dopo. Hanno confermato la loro relazione il 20 aprile 2025, quando hanno pubblicato su Instagram una foto in cui Cyrus baciava Hurley sulla guancia. Un mese dopo, il 24 maggio 2025, la coppia ha debuttato ufficialmente sul tappeto rosso a Roma. Da allora, hanno parlato con grande entusiasmo della loro relazione nelle interviste e sui social media.
Cyrus e Tish serano stati insieme per 28 anni e hanno cinque figli in comune. Il cantante country ha adottato i due figli di Tish, Brandi, 39 anni, e Trace, 37 anni. L’ex coppia ha poi avuto altri tre figli: Miley, 33 anni, Braison, 32 anni, e Noah, 26 anni. Il cantante di “Butterfly Fly Away” ha anche un figlio, Christopher, 34 anni, avuto dall’ex fidanzata Kristin Luckey.
Anche Liz Hurley ha un figlio: Damiani, 24 anni. Il padre del ragazzo, che porta il cognome della madre, è il milionario americano Steve Bing morto suicida nel 2020.
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