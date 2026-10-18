Elizabeth Hurley si risposa a 61 anni: il futuro marito è il papà di Miley Cyrus

Cyrus e Tish serano stati insieme per 28 anni e hanno cinque figli in comune. Il cantante country ha adottato i due figli di Tish, Brandi, 39 anni, e Trace, 37 anni. L’ex coppia ha poi avuto altri tre figli: Miley, 33 anni, Braison, 32 anni, e Noah, 26 anni. Il cantante di “Butterfly Fly Away” ha anche un figlio, Christopher, 34 anni, avuto dall’ex fidanzata Kristin Luckey.