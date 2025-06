Elizabeth Hurley festeggia 60 anni completamente nuda e celebra la sua love story con Billy Ray Cyrus

La Hurley e Cyrus si sono conosciuti e sono diventati amici sul set del film del 2022 "Natale in Paradiso. Pur ammettendo di aver sentito una scintilla all'epoca i due non si sono parlati per quasi due anni dopo le riprese del film, finché lei non ha contattato Cyrus, dopo il suo divorzio dall'ex moglie Firerose , avvenuto nel maggio 2024. (Il matrimonio tra Cyrus e Firerose è stato sciolto nell'agosto 2024).

Il loro debutto ufficiale in coppia è avvenuto sul red carpet a Roma, quando Cyrus ha condiviso alcuni scatti e un video dal dietro le quinte della loro serata scrivendo: "Con la mia splendida ragazza a Roma".

Nel video, sulle note di "That's the Way (I Like It)" dei KC and the Sunshine Band, si vedono i due camminare a braccetto mentre escono dall'hotel, prima che la telecamera si sposti su di loro mentre, mano nella mano, attraversano la mostra Orizzonti/Rosso a Palazzo Barberini, dove hanno partecipato a una cena per celebrarne l'inaugurazione.

I primi pettegolezzi su una loro possibile relazione si erano però già diffusi ad aprile e nella domenica di Pasqua i due hanno annunciato la loro storia d'amore pubblicando un post congiunto sui social media.