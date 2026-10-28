Proprio come Asia Argento, anche Ema Stokholma ha scelto di far rimuovere tutti i tatuaggi fatti nel corso del tempo. Nel suo caso si tratta di un percorso lungo, perché negli anni ne ha accumulati una trentina. La speaker ha spiegato di aver continuato ad aggiungere nuovi disegni e simboli sulla sua pelle fino a quando, una mattina, si è vista nuda davanti allo specchio e ha provato il desiderio di farli sparire tutti. Anche lei aveva pensato che non si sarebbe mai pentita dei tatuaggi, ma la vita le ha dimostrato il contrario. Stokholma ha confermato che la rimozione non è solo dolorosa, ma anche dispendiosa.