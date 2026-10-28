Quando i vip si pentono dei tatuaggi: da Ema Stokholma a Jennifer Lawrence
Sono tante le celebrità che hanno espresso rammarico per alcuni disegni o simboli che hanno sulla pelle e che hanno deciso di affrontare un percorso lungo e doloroso per cancellarli
Farsi un tatuaggio significa modificare per sempre (o quasi) il proprio look. E se da un lato questa idea può essere affascinante, dall'altro può capitare che nel corso degli anni si trasformi in un limite soffocante. Perché dopotutto i gusti sono in continua evoluzione e non sempre quel che risultava affascinante in passato continua a esserlo anche dopo dieci o venti anni. Può capitare quindi di pentirsi e di provare il desiderio di tornare indietro, a quando la pelle non aveva ancora incontrato l'inchiostro. La buona notizia è che esistono degli interventi che permettono di farlo. Quella cattiva è che sono dolorosi e potenzialmente costosi, soprattutto se i tatuaggi che si desiderano cancellare coprono un'area del corpo vasta. Lo sa molto bene Asia Argento, che a 51 anni ha deciso di liberarsi di quello che considera "un errore di gioventù", affidandosi al chirurgo romano Gaspare Reina. Non è però l'unica vip ad aver intrapreso questo percorso.
L'esperienza di Asia Argento con i tatuaggi
Parlando della propria decisione, Asia Argento ha spiegato di aver considerato per molto tempo i tatuaggi una parte della propria identità, ma di aver finito con il pentirsi di averli fatti, proprio come avevano previsto i suoi genitori. Qualche anno fa ha iniziato a rimuoverli chirurgicamente partendo dalle mani, che ora sono del tutto prive di disegni, ma la strada da fare per farli sparire da tutto il corpo è ancora lunga e piena di dolore, sia fisico che mentale. In un video pubblicato sui social, Argento ha raccontato la propria esperienza e ha invitato i giovani a riflettere a lungo prima di fare una scelta di cui potrebbero pentirsi: "Non voglio dire di non tatuarvi, ma pensateci bene".
Il percorso parallelo di Ema Stokholma
Proprio come Asia Argento, anche Ema Stokholma ha scelto di far rimuovere tutti i tatuaggi fatti nel corso del tempo. Nel suo caso si tratta di un percorso lungo, perché negli anni ne ha accumulati una trentina. La speaker ha spiegato di aver continuato ad aggiungere nuovi disegni e simboli sulla sua pelle fino a quando, una mattina, si è vista nuda davanti allo specchio e ha provato il desiderio di farli sparire tutti. Anche lei aveva pensato che non si sarebbe mai pentita dei tatuaggi, ma la vita le ha dimostrato il contrario. Stokholma ha confermato che la rimozione non è solo dolorosa, ma anche dispendiosa.
Altri vip italiani pentiti dei tatuaggi
Mentre Argento e Stokholma hanno puntato alla rimozione totale, il conduttore Stefano De Martino ha scelto di eliminare solo i tatuaggi dedicati alla ex Belen Rodriguez dopo la fine della loro relazione. Anche lei ha preso una decisione analoga. Melissa Satta ha seguito un percorso simile, rimuovendo alcuni dei suoi numerosi tatuaggi, concentrandosi soprattutto su quelli riguardanti l'ex marito Kevin-Prince Boateng. Il caso di Elisabetta Canalis è ancora più particolare: lei non si è limitata a cancellare alcuni tatuaggi, ma ne ha anche fatti modificare alcuni. Per fare un esempio, quando era ancora una velina aveva il nome del rapper Eminem tatuato sul braccio destro, ma poi l'aveva coperto con una corona di rose, fino a decidere di rimuoverlo definitivamente con il laser nel 2019.
Anche all'estero la musica non cambia
Ma ovviamente non sono solo le celebrità italiane a pentirsi dei tatuaggi. Anche a livello internazionale è possibile trovare tanti esempi di questo fenomeno. Dopo la rottura con Selena Gomez, Justin Bieber ha provato a oscurare parzialmente il tatuaggio dedicato alla ex (ben visibile sul polso sinistro), ma alla fine si è reso conto dell’inutilità dell'operazione, visto che ormai tutti conoscevano bene l’identità della persona rappresentata nel disegno.
Miley Cyrus si è pentita di circa "l’80%" dei 50 tatuaggi fatti nel corso degli anni. Quelli con cui ha il rapporto più conflittuale rappresentano due animali che hanno fatto parte della sua vita e che purtroppo sono deceduti: un gatto e un pitbull. "Adoro il mio cane, ma l'idea di vedere l'immagine di un pitbull in tutte le foto che mi verranno scattate è piuttosto intensa", ha ammesso in un'intervista con il New York Times. "Ma non sono abbastanza pentita da farli eliminare con il laser".
Tra i casi più divertenti c’è quello di Johnny Depp. Dopo la fine del rapporto con Winona Rider (nel 1993), l’attore ha modificato un tatuaggio che le aveva dedicato, trasformandolo da "Winona Forever" in "Wino Forever".
Quando il tatuaggio è in una lingua che non si conosce bisogna fare molta attenzione, perché il rischio gaffe è dietro l'angolo. Ariana Grande l'ha imparato a proprie spese quando ha provato a farsi tatuare il titolo della sua canzone "7 rings" in caratteri giapponesi, ottenendo però un risultato che può essere tradotto come "piccola griglia a carbone". In seguito ha provato a rimediare all’errore, senza però ottenere un buon risultato: ora il tatuaggio significa "piccola griglia a carbone" se letto da sinistra a destra e "sette dita" se letto dall’alto in basso. Insomma, non è andata benissimo.
Oltre alle lingue straniere bisogna fare attenzione anche alla rappresentazione di simboli e formule legate al mondo della scienza. L’attrice Jennifer Lawrence ha scelto di farsi tatuare la formula chimica dell’acqua sul polso (H₂O) per ricordarsi di restare idratata, ma chi ha scritto i simboli ha commesso un errore, posizionando il numero due troppo in alto. "Avrei dovuto controllare su Google prima di farmelo incidere sul mio corpo in eterno", ha ammesso la star di Hollywood.
Infine, vale la pena citare il caso del calciatore tedesco Loris Karius, che ha preferito rimuovere i tatuaggi che aveva sul collo.
Loris Karius, le foto social con i tatuaggi che ora vuole rimuovere
© Instagram @loriskarius
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