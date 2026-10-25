"Pensavo che i tatuaggi fossero parte di me", ha confessato l'attrice, sottolineando quanto sia difficile affrontare un cambiamento così profondo. La rimozione, infatti, non comporta soltanto dolore fisico, ma anche un coinvolgimento emotivo significativo. "Abbiamo iniziato dalle mani, dove non ho più niente, e stiamo salendo piano piano", ha spiegato Argento. Il percorso va avanti ormai da diversi anni e, nonostante le difficoltà, l'attrice sembra determinata a portarlo a termine.