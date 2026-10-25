Fotogallery - Asia Argento posa tutta nuda e infiamma i social
© Tgcom24
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A 51 anni, Asia Argento ha deciso di eliminare tutti i tatuaggi che per lungo tempo hanno rappresentato una parte importante della sua immagine. L'attrice ha raccontato sui social il percorso intrapreso per cancellarli, mostrando i risultati degli interventi e le difficoltà affrontate. Un processo che si sta rivelando impegnativo non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche emotivo. Al suo fianco c'è il chirurgo romano Gaspare Reina, al quale ha rivolto parole di riconoscenza per il sostegno ricevuto.
"È stato un errore di gioventù. Mia madre me l'aveva detto, mio padre me l'aveva detto. Sto togliendo tutti i tatuaggi". Asia Argento ha spiegato così la scelta di sottoporsi agli interventi per rimuovere i disegni dal proprio corpo, attraverso un video condiviso su Instagram dal chirurgo Gaspare Reina. L'attrice ha ammesso che non avrebbe mai pensato di arrivare, a 51 anni, a cancellare qualcosa che per tanto tempo l'aveva contraddistinta.
Nel filmato, Argento mostra le braccia coperte dalle fasciature lasciate dagli ultimi trattamenti. Accanto a lei c'è il chirurgo plastico Gaspare Reina. L'attrice lo ha ringraziato per averla accompagnata in una fase tanto delicata: "Solo con un amico così ce l'avrei fatta ad affrontare un passaggio così straziante. Ottimi risultati, sei unico al mondo".
Asia Argento ha raccontato più nel dettaglio come sta procedendo il percorso per eliminare i tatuaggi. Gli interventi sono cominciati dalle mani, una delle zone che ormai, come ha mostrato nel video, non presenta più disegni colorati. Da lì il trattamento sta proseguendo gradualmente verso altre parti del corpo.
"Pensavo che i tatuaggi fossero parte di me", ha confessato l'attrice, sottolineando quanto sia difficile affrontare un cambiamento così profondo. La rimozione, infatti, non comporta soltanto dolore fisico, ma anche un coinvolgimento emotivo significativo. "Abbiamo iniziato dalle mani, dove non ho più niente, e stiamo salendo piano piano", ha spiegato Argento. Il percorso va avanti ormai da diversi anni e, nonostante le difficoltà, l'attrice sembra determinata a portarlo a termine.
Anche Gaspare Reina è intervenuto nel filmato per raccontare il lavoro svolto insieme alla paziente. Il medico ha sottolineato la forza dimostrata da Asia nel corso degli interventi, ricordando che alcuni tatuaggi si trovavano in punti particolarmente complicati da trattare. "Asia è molto forte, anche perché ne ha in punti davvero pazzeschi", ha commentato il chirurgo.
Nel video pubblicato sui social, l'attrice ha voluto rivolgersi anche a chi sta pensando di farsi un tatuaggio. La sua esperienza personale non rappresenta, nelle sue intenzioni, un invito a rinunciare a questa forma di espressione, ma piuttosto un suggerimento a valutare con attenzione una decisione che potrebbe accompagnare una persona per molti anni. "Non voglio dire di non tatuarvi, ma pensateci bene", ha dichiarato Argento.
La testimonianza è stata accompagnata dal messaggio di Gaspare Reina, che ha evidenziato quanto sia importante affrontare il trattamento con fiducia e consapevolezza. Secondo il chirurgo, cancellare un tatuaggio significa intraprendere un percorso che coinvolge anche la sfera emotiva, oltre agli aspetti strettamente medici. Al termine del filmato, Asia Argento ha ribadito la propria gratitudine nei confronti del professionista che la sta seguendo. "Solo con un amico riesco ad affrontare una cosa così straziante", ha concluso.
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