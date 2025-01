Asia Argento compirà 50 anni a settembre: un giro di boa che la spaventa come non le era mai capitato. "Fanno paura, viene da chiedersi 'oddio, e ora che succede?", spiega l'attrice in un'intervista a La Stampa. "Ci sono delle ferite che non si rimarginano mai. In me, per esempio, la diffidenza, che avevo già, si è acuita" spiega anche, definendosi una sopravvissuta: "Sono riuscita a rialzarmi e già questa è una cosa incredibile". Racconta anche del rapporto col padre Dario Argento e della sua assenza, del rapporto splendido con i figli Anna Lou Castoldi e Nicola Civetta e del suo desiderio di trovare un nuovo amore: "Vorrei un uomo che non mi annoi, che non mi faccia sentire costretta a vederlo, che racconti cose interessanti, vere, con cui non sia necessario misurarsi ancora in quei vecchi giochi donna-uomo-seduzione".