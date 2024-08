L'attrice è una delle protagoniste del Festival del Cinema di Venezia con "Selon Joy" di Camille Lugan e si apre sulla sua vita privata: "Chi ha una dipendenza vera difficilmente riesce a smettere. Quelli che ce la fanno parlano di grazia: è inspiegabile il motivo per cui alcuni ce la fanno e altri no. La disintossicazione è arrivata dopo la grazia. Chi ha una dipendenza vera difficilmente riesce a smettere. Direi un cinque per cento. E tutti quelli che ci riescono parlano di grazia: è inspiegabile il motivo per cui alcuni ce la fanno e gli altri no. Per ora ce l'ho fatta. Ho molta paura di tornare dov'ero. Ma mi impegno molto attraverso pratiche quotidiane, come la meditazione, per non ricaderci. Quarantacinque minuti, un'ora: ogni mattina. Perché la mia naturale condizione sarebbe di andare verso il buio. Le voci, i pensieri parassiti: una sorta di vergogna che ho sin da piccola, un senso di spavento quando devo stare in mezzo agli altri".