Johnny Depp eterno sex symbol tra anelli, gioielli, tatuaggi... e un profumo

Johnny Depp per Sauvage Extrait di Dior (credit: Jean-Baptiste Mondino) © Ufficio stampa
A 63 anni Johnny Depp non smette di essere corteggiato. L’attore, regista, produttore cinematografico e artista statunitense starebbe infatti valutando di tornare a vestire i panni di Jack Sparrow nel sesto capitolo del film Pirati dei Caraibi. Nel frattempo, consolida il suo ruolo di testimonial di una delle fragranze maschili più amate (e vendute) in tutto il mondo, che ha segnato la storia della profumeria contemporanea.
Johnny Depp sex symbol dal fascino magnetico: un eterno ritorno
Anelli, gioielli e tatuaggi sono per lui simboli che lo definiscono. Johnny Depp appare assorto nei suoi pensieri nello scatto di Jean-Baptiste Mondino per la nuova campagna di Sauvage Extrait, nuova creazione olfattiva di Dior. Quella tra la star di Hollywood e la maison parigina è una collaborazione che dura ormai dal 2015 e la magia non smette di rinnovarsi. Un’intensità che viene svelata dalla composizione di questa fragranza, creata per vestire un uomo dall’animo profondo e magnetico.
Qual è il profumo da uomo per eccellenza? Una nuova versione di un grande classico
Sofisticato e intenso, Sauvage Extrait combina una concentrazione ai limiti del possibile con materie prime d’eccezione. L’emblematico accordo di Sauvage, costruito dal 2015 intorno alla vivacità del bergamotto, alla freschezza della lavanda e all’intensità dell’Ambroxan, si apre a una nuova identità vigorosa. In un complesso di note boschive, si inserisce per la prima volta il legno di oud, detto il “legno dei re”, ingrediente nobile e prezioso. Al centro di questo dialogo si rincorrono note chiare e scure, sfaccettature secche e luminose, affumicate e terrose, resinose e animali. Una composizione la cui complessità è il risultato di un gesto di alta profumeria e di tempi dilatati, dal momento in cui - dopo l’assemblaggio delle materie prime -, la formula di questo estratto richiede sei settimane di maturazione e macerazione.
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Johnny Depp per Sauvage Extrait di Dior (credit: Jean-Baptiste Mondino)
Una fragranza maschile all’insegna di una sensualità avvolgente
Una scia che si addentra nell’oscurità. “Ho immaginato di percorrere una strada notturna, carica di mistero e imprevedibilità, con la pelle accarezzata da una brezza carica dei sentori del deserto”, spiega Francis Kurkdjian, direttore creativo delle fragranze di Parfums Christian Dior. “Nel caso di Sauvage Extrait – prosegue –, questo percorso è stato segnato dalla volontà di raggiungere una densità senza precedenti, dal desiderio di incarnare la bellezza sensuale di questa notte fonda e questa ombrosa intensità, come il sogno a occhi aperti di una notte che avvolge di sensualità”.