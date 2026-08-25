Johnny Depp eterno sex symbol tra anelli, gioielli, tatuaggi... e un profumo

Sofisticato e intenso, Sauvage Extrait combina una concentrazione ai limiti del possibile con materie prime d’eccezione. L’emblematico accordo di Sauvage, costruito dal 2015 intorno alla vivacità del bergamotto, alla freschezza della lavanda e all’intensità dell’Ambroxan, si apre a una nuova identità vigorosa. In un complesso di note boschive, si inserisce per la prima volta il legno di oud, detto il “legno dei re”, ingrediente nobile e prezioso. Al centro di questo dialogo si rincorrono note chiare e scure, sfaccettature secche e luminose, affumicate e terrose, resinose e animali. Una composizione la cui complessità è il risultato di un gesto di alta profumeria e di tempi dilatati, dal momento in cui - dopo l’assemblaggio delle materie prime -, la formula di questo estratto richiede sei settimane di maturazione e macerazione.