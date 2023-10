Profumi maschili: perché quello di Johnny Depp è di nuovo “cult”

Uno dei profumi maschili più amati di sempre è Sauvage di Dior, che propone ora quattro diverse versioni, per un viaggio sensoriale ed olfattivo "dagli ingredienti ai paesaggi, dai suoi flaconi agli elementi dell'universo". Elemento principe per tutte, la lavanda. A narrare queste "quattro storie olfattive" è lo stesso Johnny Depp.



La prima storia, "Il richiamo della luna rossa" si svolge in un'atmosfera mistica, carica di elettricità, in cui tra gli ululati dei lupi viene sprigionata una fragranza rara e inebriante. Racconta Sauvage Elixir, profumo straordinariamente concentrato, caratterizzato da un cuore di spezie e legni liquorosi. La seconda, per Sauvage Parfum, si intitola "Il richiamo del fuoco nella notte": un cielo stellato, il fumo che si alza dalla fiamma di un falò, per esprimere una combinazione soave e tenebrosa, declinata in calde tinte ambrate e composta da note di mandarino, fava tonka e legno di sandalo. Si arriva, così, al terzo racconto: "Il richiamo dell'imbrunire". Nell'ora magica, in cui gli ultimi raggi risplendono all'orizzonte, si sprigionano nell'aria aromi intensi, terrosi e sensuali: Sauvage Eau de parfum è infatti ispirato dal deserto all'ora del crepuscolo, quando si scatenano gli impulsi più forti, sensuali e misteriosi. Infine, "Il richiamo del sole allo zenit", per Sauvage Eau de toilette: un atto creativo ispirato ai grandi spazi, come quelli di un cielo blu che sovrasta un deserto roccioso arroventato dal sole, in cui si sprigiona la nobiltà ambrata dell'ambroxan, l'elemi resinoso e i legni. Immediatamente riconoscibile, all'insegna di una virilità disinvolta.