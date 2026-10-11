La body art verso nuovi orizzonti? Testati i tatuaggi invisibili che appaiono con la luce ultravioletta

Gli inchiostri PhotoTat, essendo in fase di sperimentazione, non sono ancora commercializzati negli studi di tatuaggi. E a proposito di sperimentazione, al momento, Bruns ha fatto da prima cavia alla ricerca. Il chimico ha realizzato su una delle sue gambe un tatuaggio che raffigura il contorno nero di scaglie di pesce, riempite poi con gli inchiostri PhotoTat. Grazie a una fonte luminosa, Bruns ha mostrato di poter far cambiare colore alle scaglie rendendole rosse, arancioni, blu. Quasi come fossero "magiche scaglie di sirena", ha raccontato.