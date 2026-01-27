Tatuaggi, arriva la stretta: cosa cambia con il decreto sul melanoma

È tutto contenuto nell'articolo 3 del disegno di legge, quello su cui è più intervenuta la Commissione sanità. L'articolo prevede l'introduzione di una disciplina rigida per garantire che i clienti dei tatuatori siano informati - per iscritto e non solo a voce - sui rischi per la salute legati all'esecuzione e anche alla rimozione dei tatuaggi. Ma anche sulle "precauzioni da tenere all’esito della loro effettuazione". Prima di potersi sdraiare sul lettino, il cliente dovrà quindi sottoscrivere una dichiarazione di consenso informato, che il tatuatore dovrà controfirmare e conservare per poterla poi rendere eventualmente disponibile in futuro alle autorità di controllo.