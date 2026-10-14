© Instagram @loriskarius
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Il portiere dello Schalke 04, marito di Diletta Leotta, nei giorni scorsi ha rimosso alcuni tatuaggi sotto le orecchie. Prima di lui lo avevano fatto Stefano De Martino ed Ema Stokholma
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Anche Loris Karius entra nel club dei vip "pentiti" dei tatuaggi. A rivelarlo è il settimanale Chi: nei giorni scorsi il portiere dello Schalke 04, marito di Diletta Leotta, si è rivolto a una struttura di Milano per cancellare con il laser alcuni disegni sul collo, proprio sotto le orecchie.
Non si tratta di tatuaggi qualunque. Quelli sul collo sono tra i più esposti del corpo dell’estremo difensore tedesco, che negli anni ha fatto dell’inchiostro uno dei segni distintivi della sua immagine, insieme ai capelli sempre curati e a uno stile sportivo e casual. Per ora l’intervento riguarda solo alcuni disegni: non è chiaro se sia un ritocco isolato o il primo passo di un cambiamento più ampio. Sulle ragioni della scelta, invece, nessuna indiscrezione.
Karius, 33 anni, è solo l’ultimo nome di una lista che continua ad allungarsi. Prima di lui avevano scelto il laser Stefano De Martino ed Ema Stokholma: il conduttore televisivo e la conduttrice e dj hanno entrambi detto addio a diversi tatuaggi. Chi li aveva sfoggiati per anni ora sembra preferire una pelle più "pulita", e la rimozione è sempre meno un tabù anche tra i volti noti.
Ex portiere del Liverpool, Karius ha legato la sua vita all’Italia grazie all’amore per Diletta Leotta. Nell’estate del 2023 i due sono diventati genitori della piccola Aria. A giugno del 2024 si sono sposati sull’isola di Vulcano, alle Eolie, terra d’origine della conduttrice siciliana. Il piccolo Leonardo è nato invece lo scorso 9 maggio.
La loro è una storia che si racconta anche sui social. Soprattutto lei, seguitissima, condivide con i follower momenti di famiglia, viaggi e scatti di coppia, e ogni foto finisce sotto la lente dei fan. Proprio per questo, il nuovo look di Karius difficilmente passerà inosservato: nei prossimi post a saltare all’occhio sarà ciò che manca, quei tatuaggi che, almeno in parte, non ci sono più.
© Instagram | Diletta Leotta, il recap delle vacanze tra feste, compleanni e nuovi arrivi in famiglia
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