Karius, 33 anni, è solo l’ultimo nome di una lista che continua ad allungarsi. Prima di lui avevano scelto il laser Stefano De Martino ed Ema Stokholma: il conduttore televisivo e la conduttrice e dj hanno entrambi detto addio a diversi tatuaggi. Chi li aveva sfoggiati per anni ora sembra preferire una pelle più "pulita", e la rimozione è sempre meno un tabù anche tra i volti noti.