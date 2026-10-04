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Diletta Leotta, weekend di relax in Germania tra jogging e natura

A Düsseldorf corsa all'aria aperta per la conduttrice che si concede un fine settimana tra sport e panorami tedeschi lontano dai ritmi frenetici

04 Ott 2026 - 15:41
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Un weekend diverso dal solito per Diletta Leotta, che ha scelto la Germania per concedersi qualche momento di tranquillità e staccare dalla frenesia degli impegni quotidiani. La meta è Düsseldorf per un soggiorno all'insegna della semplicità, dunque, tra passeggiate, sport e qualche scorcio della città.

Sport e relax in Germania per Diletta Leotta

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Jogging tra prati e natura

 Uno dei momenti più significativi della pausa tedesca è dedicato all'attività fisica. Diletta Leotta approfitta degli spazi verdi per una sessione di jogging immersa nella natura, scegliendo un percorso lontano dal traffico e dal caos cittadino. Una corsa tra i prati, con il paesaggio a fare da sfondo, e uno scorcio della città raccontano la conduttrice e la sua quotidianità.

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Relax e sport

 approfittando della pausa del campionato per far posto agli impegni delle Nazionali, la Leotta dedica un po' di tempo al movimento e alla natura lontano dalla cità e dagli impegni professionali.

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