Diletta Leotta, weekend di relax in Germania tra jogging e natura

Un weekend diverso dal solito per Diletta Leotta, che ha scelto la Germania per concedersi qualche momento di tranquillità e staccare dalla frenesia degli impegni quotidiani. La meta è Düsseldorf per un soggiorno all'insegna della semplicità, dunque, tra passeggiate, sport e qualche scorcio della città.
Jogging tra prati e natura
Uno dei momenti più significativi della pausa tedesca è dedicato all'attività fisica. Diletta Leotta approfitta degli spazi verdi per una sessione di jogging immersa nella natura, scegliendo un percorso lontano dal traffico e dal caos cittadino. Una corsa tra i prati, con il paesaggio a fare da sfondo, e uno scorcio della città raccontano la conduttrice e la sua quotidianità.
Relax e sport
approfittando della pausa del campionato per far posto agli impegni delle Nazionali, la Leotta dedica un po' di tempo al movimento e alla natura lontano dalla cità e dagli impegni professionali.