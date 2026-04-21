Chiara Frattesi, che "colpo di testa": bionda platino per l'estate

Chiara Frattesi ha sorpreso tutti pubblicando su Instagram foto e video che testimoniano un cambiamento inaspettato. La fidanzata di Geolier ha sfoggiato una chioma biondo platino che ha un po' diviso i suoi follower: se qualcuno ha dimostrato di apprezzarla, altri hanno espresso il proprio disappunto, affermando di preferire il precedente colore. A mettere però tutti d'accordo è l'avvenenza dell'influencer, che resta invariata a prescindere dalla tonalità dei capelli. "Non è mio solito commentare sui social ma tu sei una di quelle poche ragazze che trasmette semplicità e bellezza d'animo", si legge in un commento.