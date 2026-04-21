Chiara Frattesi, che "colpo di testa": bionda platino per l'estate
La fidanzata di Geolier ha sfoggiato una chioma di un colore diverso nelle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram
Due foto di Chiara Frattesi © Instagram
Chiara Frattesi ha sorpreso tutti pubblicando su Instagram foto e video che testimoniano un cambiamento inaspettato. La fidanzata di Geolier ha sfoggiato una chioma biondo platino che ha un po' diviso i suoi follower: se qualcuno ha dimostrato di apprezzarla, altri hanno espresso il proprio disappunto, affermando di preferire il precedente colore. A mettere però tutti d'accordo è l'avvenenza dell'influencer, che resta invariata a prescindere dalla tonalità dei capelli. "Non è mio solito commentare sui social ma tu sei una di quelle poche ragazze che trasmette semplicità e bellezza d'animo", si legge in un commento.
Chi è Chiara Frattesi?
Sorella del centrocampista dell'Inter Davide Frattesi, Chiara è diventata famosa per merito della sua attività come influencer, oltre che per la relazione con il noto cantante napoletano Geolier (all'anagrafe Emanuele Palumbo). Nata a Roma nel 2002, ha iniziato a muoversi nel mondo dello showbiz subito dopo aver terminato gli studi, prendendo parte a vari concorsi di bellezza. Grazie all'impegno e alla bellezza, la giovane è riuscita a farsi strada in un settore parecchio competitivo e oggi può contare su oltre 590mila follower su Instagram. Tuttavia la sua vera ambizione è un'altra: diventare una giornalista sportiva come Diletta Leotta. Per rendere realtà il suo sogno ha iniziato frequentare Milano, città nella quale il fratello si è trasferito dopo il passaggio all'Inter.
Il legame con Geolier
Dopo una breve relazione con il calciatore statunitense Weston McKennie tra il 2023 e il 2024, Chiara Frattesi ha conosciuto il suo grande amore: Geolier. L'incontro è avvenuto nell'estate del 2024 grazie ad alcuni amici in comune e nel corso del tempo è passato da "flirt estivo" a "storia seria". Sono bastati pochi mesi di frequentazione per convincere la modella a lasciarsi alle spalle Roma per trasferirsi in provincia di Napoli, dove vive tuttora nella villa del cantante. In un'occasione Geolier è arrivato a definirla la sua "luce" quando ha pubblicato su Instagram la foto di un bacio appassionato.
La stessa Chiara ha più volte esternato pubblicamente l'amore per il compagno, tramite frasi come "Grazie per tutto ciò che sei" e "Sei il mio sorriso più sincero, il mio cuore è tuo per sempre".