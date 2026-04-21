Cambio di look

Chiara Frattesi, che "colpo di testa": bionda platino per l'estate

La fidanzata di Geolier ha sfoggiato una chioma di un colore diverso nelle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram

21 Apr 2026 - 17:56
Due foto di Chiara Frattesi © Instagram

Due foto di Chiara Frattesi © Instagram

Chiara Frattesi ha sorpreso tutti pubblicando su Instagram foto e video che testimoniano un cambiamento inaspettato. La fidanzata di Geolier ha sfoggiato una chioma biondo platino che ha un po' diviso i suoi follower: se qualcuno ha dimostrato di apprezzarla, altri hanno espresso il proprio disappunto, affermando di preferire il precedente colore. A mettere però tutti d'accordo è l'avvenenza dell'influencer, che resta invariata a prescindere dalla tonalità dei capelli. "Non è mio solito commentare sui social ma tu sei una di quelle poche ragazze che trasmette semplicità e bellezza d'animo", si legge in un commento.

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Chi è Chiara Frattesi?

 Sorella del centrocampista dell'Inter Davide Frattesi, Chiara è diventata famosa per merito della sua attività come influencer, oltre che per la relazione con il noto cantante napoletano Geolier (all'anagrafe Emanuele Palumbo). Nata a Roma nel 2002, ha iniziato a muoversi nel mondo dello showbiz subito dopo aver terminato gli studi, prendendo parte a vari concorsi di bellezza. Grazie all'impegno e alla bellezza, la giovane è riuscita a farsi strada in un settore parecchio competitivo e oggi può contare su oltre 590mila follower su Instagram. Tuttavia la sua vera ambizione è un'altra: diventare una giornalista sportiva come Diletta Leotta. Per rendere realtà il suo sogno ha iniziato frequentare Milano, città nella quale il fratello si è trasferito dopo il passaggio all'Inter.

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Il legame con Geolier

 Dopo una breve relazione con il calciatore statunitense Weston McKennie tra il 2023 e il 2024, Chiara Frattesi ha conosciuto il suo grande amore: Geolier. L'incontro è avvenuto nell'estate del 2024 grazie ad alcuni amici in comune e nel corso del tempo è passato da "flirt estivo" a "storia seria". Sono bastati pochi mesi di frequentazione per convincere la modella a lasciarsi alle spalle Roma per trasferirsi in provincia di Napoli, dove vive tuttora nella villa del cantante. In un'occasione Geolier è arrivato a definirla la sua "luce" quando ha pubblicato su Instagram la foto di un bacio appassionato.

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La stessa Chiara ha più volte esternato pubblicamente l'amore per il compagno, tramite frasi come "Grazie per tutto ciò che sei" e "Sei il mio sorriso più sincero, il mio cuore è tuo per sempre".
 

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