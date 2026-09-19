La fuga alpina di Diletta Leotta: in Valle d'Aosta per una gita in mountain bike
Dopo la vacanza estiva a Champoluc, la conduttrice è tornata sulle montagne valdostane per una gita in bicicletta, tra sentieri e panorami paradisiaci
"Out of office". Con queste due parole, accompagnate da un carosello di foto su Instagram, Diletta Leotta ha annunciato ai follower il suo ritorno in Valle d'Aosta. Un luogo che, evidentemente, le è rimasto nel cuore: non è infatti la prima volta che sceglie queste montagne per staccare la spina, e la nostalgia di quei paesaggi sembra averla riportata lì in pochissimo tempo, quasi non riuscisse a stare lontana.
Un'estate intensa tra Mondiali di calcio, maternità e vacanze
L'estate appena trascorsa è stata tra le più intense della sua vita: la conduttrice è volata in Messico per seguire i Mondiali di Calcio ed è diventata mamma per la seconda volta, dando alla luce il piccolo Leonardo. Dopo un mese intero di vacanza tra Sicilia e Ibiza, per lei era arrivato il momento di tornare al suo lavoro di conduttrice televisiva.
Prima di rientrare a Milano per seguire dagli studi tv i match di calcio dei weekend, si era però concessa ancora qualche giorno di relax: niente mare, quella volta, ma un resort ad alta quota in Valle d'Aosta, tra passeggiate all'aria aperta, trekking e saune, documentato sui social con il motto "End of summer". Un modo per lasciarsi momentaneamente alle spalle la calda e afosa Milano e le temperature da record di questa estate.
Il ritorno a Champoluc, stavolta in mountain bike
Ora, a distanza di poche settimane, Diletta Leotta è tornata proprio a Champoluc, in Valle d'Aosta, lo stesso angolo di montagna che l'aveva conquistata a fine estate. Stavolta, però, niente passeggiate rilassanti.
Negli scatti pubblicati nelle ultime ore, la si vede in sella a una mountain bike, sorridente, mentre percorre alcuni sentieri tra prati verdi e torrenti, circondata da montagne incontaminate. Un chiaro segno di quanto questa regione, con la sua aria fresca e i suoi panorami, l'abbia colpita davvero, tanto da farla tornare a distanza di poche settimane.