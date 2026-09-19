L'estate appena trascorsa è stata tra le più intense della sua vita: la conduttrice è volata in Messico per seguire i Mondiali di Calcio ed è diventata mamma per la seconda volta, dando alla luce il piccolo Leonardo. Dopo un mese intero di vacanza tra Sicilia e Ibiza, per lei era arrivato il momento di tornare al suo lavoro di conduttrice televisiva.