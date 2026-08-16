Diletta Leotta, capelli bagnati e trikini: gli scatti di Ferragosto non passano inosservati
© Instagram | Diletta Leotta in trikini
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Una carriera costruita tra calcio e televisione. Diletta Leotta spegne 35 candeline, in un momento particolarmente intenso della sua vita, tra gli impegni professionali e una famiglia sempre più numerosa. In poco più di quindici anni davanti alle telecamere, la conduttrice siciliana ha saputo trasformare la sua passione per lo sport in una carriera di successo, diventando uno dei volti più riconoscibili del calcio italiano. Oggi, accanto al lavoro, c'è anche il ruolo di mamma e la vita condivisa con il marito Loris Karius e i loro due figli.
© Instagram | Diletta Leotta in trikini
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Nata a Catania il 16 agosto 1991, Diletta Leotta muove i primi passi nel mondo della televisione quando è ancora giovanissima. Dopo le prime esperienze nelle emittenti locali siciliane, arriva a Roma per studiare Giurisprudenza alla Luiss, senza però abbandonare il percorso nel mondo della comunicazione. La sua carriera televisiva prende progressivamente quota e da subito il calcio a rappresentare la vera svolta del suo percorso professionale.
© Instagram @dilettaleotta
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Nel 2018 arriva l'ingresso nella squadra di DAZN. Leotta diventa rapidamente uno dei volti simbolo della piattaforma, seguendo la Serie A e conducendo programmi dedicati al campionato italiano. La sua popolarità cresce stagione dopo stagione e il suo percorso si allarga anche oltre il calcio. Nel 2020 arriva l'esperienza sul palco del Festival di Sanremo, mentre negli anni successivi conduce programmi televisivi e porta avanti anche progetti radiofonici e podcast.
Il percorso di Diletta Leotta non si limita alla conduzione degli appuntamenti calcistici. Nel corso degli anni ha alternato sport e intrattenimento, consolidando una presenza costante sui media e sui social network. Tra le esperienze più recenti c'è anche La talpa, programma che ha segnato il suo ritorno alla conduzione di un format di prima serata. Parallelamente, con Mamma Dilettante, ha raccontato il mondo della maternità attraverso conversazioni con personaggi del mondo dello spettacolo e non solo.
Diletta Leotta è anche una presenza costante sui social network, dove racconta ai suoi follower momenti della vita professionale e privata, dalle trasferte di lavoro, fino alle vacanze e alla quotidianità in famiglia. Il suo profilo Instagram, conta circa 9,4 milioni di follower. Nel corso degli anni Instagram è diventato così una parte importante della sua comunicazione pubblica: Leotta alterna fotografie legate al lavoro a contenuti più personali, mostrando anche la sua vita da mamma e i momenti trascorsi con la famiglia.
Anche la vita sentimentale di Diletta Leotta ha attirato negli anni l'attenzione del pubblico. Dopo alcune relazioni molto raccontate dal gossip, la conduttrice ha iniziato una storia con il portiere tedesco Loris Karius nel 2022. La coppia ha avuto la prima figlia, Aria Rose, nata il 16 agosto 2023, proprio nel giorno del compleanno della madre. Nel giugno 2024 Diletta e Karius si sono sposati a Vulcano, in Sicilia, con una cerimonia circondata da amici e familiari. Nel maggio 2026 è arrivato il secondo figlio, Leonardo, completando la famiglia.