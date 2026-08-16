Anche la vita sentimentale di Diletta Leotta ha attirato negli anni l'attenzione del pubblico. Dopo alcune relazioni molto raccontate dal gossip, la conduttrice ha iniziato una storia con il portiere tedesco Loris Karius nel 2022. La coppia ha avuto la prima figlia, Aria Rose, nata il 16 agosto 2023, proprio nel giorno del compleanno della madre. Nel giugno 2024 Diletta e Karius si sono sposati a Vulcano, in Sicilia, con una cerimonia circondata da amici e familiari. Nel maggio 2026 è arrivato il secondo figlio, Leonardo, completando la famiglia.