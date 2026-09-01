La coppia ha dato prova del proprio affetto in pubblico all'inizio di quest'anno, quando Gosling è stato ospite del "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Durante la sua partecipazione al programma, Gosling ha invitato Mendes sul palco a sorpresa in occasione del suo 52esimo compleanno. "Oggi è il compleanno di Eva. È qui", ha detto Gosling al pubblico, composto in gran parte da insegnanti accorsi per festeggiare il suo ruolo di insegnante nel film "Project Hail Mary". "Non avete idea di quanto ami gli insegnanti. Ama tantissimo anche voi. Ha ancora la fascia da rappresentante di classe di quando era bambina. La tiene appesa con orgoglio in casa", aveva raccontato l'attore.