Eva Mendes e il tatuaggio dedicato a Ryan Gosling: "L'unico che abbia mai desiderato"
L'attrice e imprenditrice cinquantaduenne ha condiviso un post sui social, in cui compare uno scatto che mostra il tatuaggio che ha sul polso di cui spiega per la prima volta il significato
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Eva Mendes torna a parlare del tatuaggio dedicato al marito Ryan Gosling. In un carosello pubblicato sul suo profilo Instagram, la star di "Hicth" ha mostrato il tatuaggio con la scritta "de Gosling". "È l'unico che ho, l'unico che abbia mai desiderato", ha scritto Mendes nei commenti del post dopo in risposta a una delle sue follower. Mendes ha mostrato per la prima volta il tatuaggio sui social nel settembre 2022, ma non ha mai commentato pubblicamente l'omaggio. All'epoca, l'attrice non aveva nemmeno confermato di essere sposata con Gosling, alimentando le speculazioni sulla loro relazione.
Il significato e la conferma delle nozze all'epoca
Nella cultura latina, l'uso di "de" o "of" unisce il cognome della donna a quello del marito dopo il matrimonio, portando alcuni fan a ipotizzare che il tatuaggio della star indichi il titolo di "Signora Gosling". Durante un'apparizione al programma Today Australia nel novembre 2022, Mendes si è riferita a Gosling, 45 anni, "Qui tutti sono così accoglienti, mio marito Ryan è qui e ci stiamo divertendo moltissimo", disse all'epoca.
L'amore sotto i riflettori
La coppia ha dato prova del proprio affetto in pubblico all'inizio di quest'anno, quando Gosling è stato ospite del "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Durante la sua partecipazione al programma, Gosling ha invitato Mendes sul palco a sorpresa in occasione del suo 52esimo compleanno. "Oggi è il compleanno di Eva. È qui", ha detto Gosling al pubblico, composto in gran parte da insegnanti accorsi per festeggiare il suo ruolo di insegnante nel film "Project Hail Mary". "Non avete idea di quanto ami gli insegnanti. Ama tantissimo anche voi. Ha ancora la fascia da rappresentante di classe di quando era bambina. La tiene appesa con orgoglio in casa", aveva raccontato l'attore.
La vita privata e una new entry in famiglia
Mendes è sempre stata molto riservata riguardo alla sua relazione di 15 anni con l'attore Ryan Gosling, conosciuto sul set di "Come un tuono" nel 2012. Nel 2016, Us Weekly riportò la notizia che la coppia si era sposata in segreto. Tuttavia, all'epoca, alcune fonti confermarono a People che le indiscrezioni erano false. Da allora, Mendes ha condiviso pochi scorci della lunga storia d'amore della coppia. Il mese scorso, ha rivelato sui social che lei e Gosling, genitori di due figlie, Esmeralda di 11 anni e Amada di 10, hanno recentemente accolto un nuovo membro in famiglia: un cane di nome Charlie. "Vi presentiamo Charlie, il nuovo membro della nostra famiglia", ha scritto su Instagram accanto a una foto che la ritrae mentre gioca con i loro due cani.