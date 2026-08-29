Per quasi tre anni hanno protetto la loro relazione dai riflettori, concedendosi poche apparizioni pubbliche e ancora meno dichiarazioni. Adesso Gigi Hadid, 31 anni, racconta qualcosa in più della storia d'amore con Bradley Cooper, 51 anni, e spiega perché il rapporto con l'attore sia così diverso da quelli vissuti in passato. In un'intervista, la modella parla di un legame costruito sulla sincerità, sul sostegno reciproco e sulla possibilità di mostrarsi senza filtri.