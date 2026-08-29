La confessione di Gigi Hadid: "Con Bradley Coope posso essere me stessa"
La top model racconta il rapporto con l'attore, iniziato nel 2023: "Possiamo essere profondamente onesti". Sugli anelli avvistati a Parigi resta il mistero
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Per quasi tre anni hanno protetto la loro relazione dai riflettori, concedendosi poche apparizioni pubbliche e ancora meno dichiarazioni. Adesso Gigi Hadid, 31 anni, racconta qualcosa in più della storia d'amore con Bradley Cooper, 51 anni, e spiega perché il rapporto con l'attore sia così diverso da quelli vissuti in passato. In un'intervista, la modella parla di un legame costruito sulla sincerità, sul sostegno reciproco e sulla possibilità di mostrarsi senza filtri.
Gigi Hadid parla di Bradley Cooper
"Quello che c'è di bello nella mia relazione attuale, e che è così diverso da ciò che ho vissuto prima, è la possibilità di essere profondamente onesti", ha raccontato Hadid a Vogue France. Una complicità che permette a entrambi di esprimere ciò che pensano e di confrontarsi apertamente anche nei momenti più complicati.
Le loro carriere sono molto diverse e non sempre riescono a comprendere fino in fondo le rispettive difficoltà professionali. Per Gigi, però, ciò che conta è avere accanto qualcuno capace di sostenerla e di aiutarla a mantenere i piedi per terra. La modella descrive la relazione come un percorso a due, nel quale entrambi possono essere se stessi senza rinunciare alla propria indipendenza.
La sintonia passa anche dalla quotidianità. In un video, Hadid ha raccontato di preparare al suo "uomo" una pasta con prosciutto, pomodori ed erbe aromatiche. "La adora", ha spiegato, mostrando il lato più domestico della coppia.
Una storia iniziata nel 2023
Hadid e Cooper sono legati sentimentalmente dall'autunno del 2023, quando erano stati avvistati insieme per la prima volta. Per mesi hanno evitato di ufficializzare il rapporto, mantenendo la relazione lontana dai social. Il cambio di passo è arrivato nel maggio 2025, quando Gigi ha pubblicato tra le immagini del suo trentesimo compleanno uno scatto in cui baciava Bradley.
Entrambi sono anche genitori: Hadid ha avuto Khai, 5 anni, dalla relazione con Zayn Malik, 33 anni, mentre Cooper è padre di Lea, 7 anni, nata dal rapporto con Irina Shayk, 40 anni.
Gli anelli e le voci sulle nozze
A riaccendere l'attenzione sulla coppia sono state recentemente alcune fotografie scattate a Parigi. Gigi e Bradley sono apparsi entrambi con un anello all'anulare sinistro, dettaglio che ha immediatamente alimentato le indiscrezioni su un possibile matrimonio celebrato in segreto.
Per ora, però, nessuno dei due ha annunciato le nozze né chiarito pubblicamente il significato dei gioielli. La certezza è un'altra: anche adesso che Gigi ha scelto di raccontare qualcosa in più, la coppia continua a difendere con decisione la propria privacy.