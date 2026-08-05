Bradley Cooper e Gigi Hadid sposi? Spuntano gli anelli

Bradley Cooper e Gigi Hadid potrebbero essersi già detti "Sì": anelli coordinati sulle dita anulari della mano sinistra scatenano voci di matrimonio. Secondo quanto riporta People, la coppia è stata vista passeggiare mano nella mano a Parigi e gli scatti dei fotografi hanno catturato quelle che sembrano delle fedi nuziali. I due si frequentano dal 2023 ma hanno sempre mantenuto un basso profilo. Il vero outing c'è stato solo nel 2025, quando la Hadid ha pubblicato su social media una foto con bacio in occasione del suo 30esimo compleanno. Durante la loro tappa parigina, l'attore di "American Hustle", 51 anni, e la super modella, 31 anni, indossavano dei completi da palestra ed entrambi avevano in mano la stessa bottiglia d'acqua riempibile. Lo scorso mese la coppia ha partecipato al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce al Madison Square Garden di New York.