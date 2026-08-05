Bradley Cooper e Gigi Hadid sposi? Spuntano gli anelli

Bradley Cooper e Gigi Hadid potrebbero essersi già detti "Sì": anelli coordinati sulle dita anulari della mano sinistra scatenano voci di matrimonio. Secondo quanto riporta People, la coppia è stata vista passeggiare mano nella mano a Parigi e gli scatti dei fotografi hanno catturato quelle che sembrano delle fedi nuziali. I due si frequentano dal 2023 ma hanno sempre mantenuto un basso profilo. Il vero outing c'è stato solo nel 2025, quando la Hadid ha pubblicato su social media una foto con bacio in occasione del suo 30esimo compleanno. Durante la loro tappa parigina, l'attore di "American Hustle", 51 anni, e la super modella, 31 anni, indossavano dei completi da palestra ed entrambi avevano in mano la stessa bottiglia d'acqua riempibile. Lo scorso mese la coppia ha partecipato al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce al Madison Square Garden di New York.
Il primo incontro e la riservatezza sui social
L'attore e la supermodella si sarebbero conosciuti a una festa di compleanno per bimbi, a cui hanno partecipato i rispettivi figli, Khai, figlia di Gigi e Zayn Malik e Lea, nata dall'unione di Bradley e Irina Shayk. Con oltre 70 milioni di follower, Gigi Hadid è una delle regine indiscusse dei social, dove ama raccontarsi a 360 gradi aprendo le porte della sua vita privata ai fan. C'è un'eccezione però: Bradley Cooper.
Sulle pagine della modella l'attore premio Oscar non compare. Nessuno scatto romantico, zero selfie rubati e persino nessuna foto nel corposo reportage del suo ultimo compleanno. Un'immagine social che stride fortemente con la realtà, dato che la coppia continua a farsi immortalare insieme, mano nella mano, tra le strade di New York e le romantiche vie di Parigi. Che si tratti di un matrimonio in segreto come quello di Zendaya e Tom Holland? Per ora ci si basa solo su indiscrezioni.