Cristiano Ronaldo e Georgina sposi: L'hotel blindato e altri dettagli della cerimonia a Madeira
Dopo l'eliminazione ai Mondiali, il fuoriclasse portoghese pronto al sì con la compagna: matrimonio (si presume) il 9 agosto tra misure di sicurezza rigidissime
Archiviata la delusione degli ottavi di finale dei Mondiali 2026, dove il suo Portogallo si è arreso alla Spagna poi campione del torneo, Cristiano Ronaldo si prepara a vivere uno dei momenti più importanti della propria vita privata. Secondo quanto riportato dal The Sun, il fuoriclasse portoghes di 41 anni sposerà la compagna Georgina Rodriguez il prossimo weekend con una cerimonia che si preannuncia impenetrabile agli occhi indiscreti dei più curiosi.
Il matrimonio a Madeira tra cattedrale e resort di lusso
L'appuntamento con l'altare, secondo il tabloid britannico, è fissato per sabato 9 agosto a Madeira: è l'isola portoghese dove Ronaldo è nato e cresciuto. La cerimonia religiosa si terrà nella cattedrale di Funchal, riservata per l'occasione nel tardo pomeriggio.
Il ricevimento invece è atteso nella cornice esclusiva del Savoy Palace, hotel a cinque stelle della zona. Le misure di sicurezza sarebbero già scattate: secondo una fonte citata dal giornale, due interi piani della struttura e diverse aree bar risulterebbero inutilizzabili per gli altri ospiti durante l'intero weekend.
Un amore lungo dieci anni, coronato dal sì social
La proposta di matrimonio era arrivata circa un anno fa, annunciata da Georgina Rodriguez con un post diventato immediatamente virale accompagnato dalla foto dell'anello scelto da Ronaldo e da poche parole, ma cariche di significato sul loro legame. La coppia, insieme dal 2016, ha costruito nel tempo una famiglia numerosa: cinque figli, tra cui i gemelli Eva e Mateo, cresciuti al fianco di due genitori sempre sotto i riflettori ma capaci, fino a oggi, di proteggere gelosamente i dettagli più intimi della propria vita privata.
Per ora, dai diretti interessati non trapela nulla di ufficiale: sui social compaiono solo immagini di una vacanza in famiglia, forse l'ultima parentesi di relax prima del grande giorno. Ora però cresce l'attesa per scoprire chi saranno gli ospiti presenti e come si svolgerà nel dettaglio la cerimonia più chiacchierata dell'estate del calcio internazionale.
Cristiano Ronaldo, gli ultimi acquisti extralusso tra cui un jet
© Tgcom24
© Tgcom24